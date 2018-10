DIREKTE: Oppland KrF velger side

Saken oppdateres!

Det går mot rødt flertall når Oppland KrF tirsdag tar stilling til partiets veivalg og velger delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold innledet på møtet, og snakket blant annet om kampen om sorteringssamfunnet.

– Vi må sørge for at vi ikke legger opp til et samfunn der mennesker med ulike egenskaper sorteres bort, sa han til Opplands-politikerne.

Skal velge seks delegater

Oppland KrF skal velge seks delegater til landsstyremøtet. Det vil si, fem delegater skal velges, og den siste plassen går automatisk til leder Toril Kristiansen.

Før møtet sa fylkesleder Toril Kristiansen at det ikke legges opp til «vinneren tar alt» når delegatene skal velges.

– Vi skal forsøke å velge landsmøtedelegater som avspeiler fylkespartiets holdning til retningsvalget. Derfor blir det først en avstemning om folk ønsker å forhandle til venstre eller høyre. Så velges delegater etter et forholdstallsprinsipp, sier Kristiansen.

Viktige datoer i KrFs veivalg Ekspandér faktaboks 20. oktober: Fylkesårsmøte i Rogaland, det største fylkeslaget med 16 delegater.

Fylkesårsmøte i Rogaland, det største fylkeslaget med 16 delegater. 22. oktober: Fylkesårsmøter i Buskerud, Hedmark og Finnmark. Til sammen 16 delegater.

Fylkesårsmøter i Buskerud, Hedmark og Finnmark. Til sammen 16 delegater. 23. oktober: Årsmøte i Oppland KrF. 6 delegater.

Årsmøte i Oppland KrF. 6 delegater. 24. oktober. Årsmøte i Telemark KrF. 6 delegater.

Årsmøte i Telemark KrF. 6 delegater. 26. oktober: Årsmøte i Agder. Fra Aust- og Vest-Agder velges det til sammen 18 delegater.

Årsmøte i Agder. Fra Aust- og Vest-Agder velges det til sammen 18 delegater. 27. oktober: Fylkesårsmøte i Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Nordland og Troms. Til sammen 58 delegater.

Fylkesårsmøte i Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Nordland og Troms. Til sammen 58 delegater. 29. oktober: Fylkesårsmøte i Vestfold, Akershus og Oslo. Totalt 23 delegater.

Fylkesårsmøte i Vestfold, Akershus og Oslo. Totalt 23 delegater. 30. oktober: Fylkesårsmøte i Østfold. 8 delegater.

Fylkesårsmøte i Østfold. 8 delegater. 2. november: Totalt 190 delegater skal avgjøre hvilken vei partiet skal velge.

Hareide eller sentrum?

Selv står hun på partileder Knut Arild Hareides linje.

– Jeg synes at KrF skal forsøke å forhandle med Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å få gjennomslag for vår politiske plattform. Vi er jo også i posisjon med Ap og Sp i fylkestinget, og de fleste jeg har snakket med i forkant av fylkesårsmøtet mener nok det samme, sier Kristiansen.

– Så det blåser en rød vind over Oppland KrF?

– Jeg vil heller si at vi står i sentrum. Og vi opplever at Ap og Sp står nærmere sentrum enn det Høyre og Fremskrittspartiet gjør, sier Kristiansen.

Oppland KrF skal sende seks delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. I tillegg til Kristiansen skal fem delegater velges på fylkesårsmøtet på Hafjell hotell i Øyer tirsdag kveld.

Kampen om delegatene

Oppland KrFs årsmøte er det femte i rekken av fylkesårsmøter før det ekstraordinære landsmøtet. Rogaland var først ut før helgen.

33 prosent av Rogaland KrF ønsker regjeringsskifte, men fikk bare ett av 16 mandater til landsmøtet i Oslo 2. november. – Skuffende, sa partileder Knut Arild Hareide etter møtet.

Møtet i Rogaland har vakt sinne, fordi flere KrF politikere mente at en epost, undertegnet Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, aldri nådde dem. I eposten ble fylkeslederne bedt om å velge landsmøtedelegasjoner som skulle «gjenspeile holdningene».

Mandag ble det avholdt fylkesårsmøter i Buskerud, Hedmark og Finnmark. Alle tre støttet Hareide-linja med overveldende flertall. I Finnmark har alle fire delegater Ap/Sp-standpunkt. I Hedmark og Buskerud har fire av seks Ap/Sp-standpunkt.