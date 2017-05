DIREKTE HER KL. 18.00: Rosenborg vant 9-1 mot Tynset

Trønderne kommer med omtrent full A-tropp til kveldens NM-kamp på Nytrøen gressbane på Tynset.

STORSEIER ROSENBORG: fra cupkampen i 2008 som endte med 11–0 til Rosenborg over Tynset. Foto: Thomas Rasmus Skaug / SCANPIX

Lagene har møttes tre ganger tidligere i cupen. Sist gang, i 2008, vant Rosenborg hele 11–0 på Tynset, etter fem mål av Steffen Iversen.

I 1979 ble det 4-1-seier på Lerkendal, mens i 1975 var det Odd Iversen som hadde hovedrollen med to mål etter 3-0-seieren på Tynset.

Kampen mot Tynset starter kl. 18:30 og den sendes direkte på NRK.

Lover å bite fra seg

– Vi lover å bite fra oss så godt vi kan, selv om det nok er optimistisk å tro på seier, sier Mats Lund, engerdølen som trener Tynset.

Han vedgår at de har gransket nøye Rosenborgs spillestil og har funnet noen svakheter de må utnytte. Rosenborg er revansjesugne etter ikke altfor godt spill i serien – og det kan Tynset få kjenne.

KLAR FOR CUPOPPGJØR: Mats Lund, Tynset-trener lover å gi Rosenborg kamp i 2. runde. Foto: Privat

– Normalt skal Rosenborg vinne dette lett, men vi skal forsvare oss med nebb og klør, sier Lund.

Trener kjennes igjen på gata

Det ventes folkefest på Tynset, når trønderne kommer. Og på stadion er det blant annet på plass nye garderober.

Arrangøren regner med over to tusen tilskuere når 3. divisjonslaget tar imot serielederen i eliteserien. Normalt så spiller laget for alt fra 150 til 300 tilskuere. Treneren innrømmer at nervene vil nok være litt mer i høyspenn enn normalt, når de skal i aksjon foran langt flere tilskuere enn vanlig.

Før cupmøte med Rosenborg har det blitt mye medieomtale av Tynset-laget. Nå opplever Mats Lund at mange gjenkjenner han på gata på Tynset og det er hyggelig for 28-åringen.