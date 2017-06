Direkte fra reiret: Ungene har flyttet hjemmefra

Fugleekspert Helge Grønlien følger spent med på TV-skjermen. Han har lagd reirkasser til laksanda i over 30 år, men dette er første gang han kan følge ruging og klekking direkte.

– Det er helt spesielt at vi kan følge med denne fuglen på denne måten. Jeg er veldig spent, sier han.

Anda Lovinda

Vi har bedt lyttere og lesere foreslå et navn til laksanda. Det kom inn mange forslag, som for eksempel Anna, Laksi, Reidar, Salma, Laknada, Andrine, Annemor, Nebbfrid og Lakse-Rosa. Juryen har plukket ut navnet «Anda Lovinda» og sender et krus til Jan Kåre Lien på Otta.

Måtte velge riktig kasse

Laksanda er en typisk huleruger, det vil si at den foretrekker å legge reir i uthula stammer, i kasser eller steder der det dannes et tak over reiret. Grønlien hadde rundt 40 kasser klare i Lågendeltaet ved Lillehammer, men visste at noen kunne bli stående tomme.

– Jeg var jo veldig spent på om akkurat denne kassa med installert videokamera, skulle bli valgt. For dette kan ikke installeres etterpå, sier han.

Alenemor

Anda ligger nå stort sett helt stille på eggene, kun avbrutt av små turer ut for å skaffe seg mat. Temperaturen i eggene må holdes over 32 grader slik at fostrene utvikler seg.

– På slutten av eggleggingsperioden napper hunnen av seg dun for å skape ei varmeisolerende dyne. Denne kan ligge rundt henne når hun ruger, og blir lagt oppå eggene når hun må ut, forteller Grønlien.

For her er det ingen hjelp å få. Hannen er på mat-tur til Finnmarkskysten sammen med andre artsfrender, mens hunnen har nok å gjøre hjemme.

– Laksanda har lagt 11 egg, forteller Grønlien.

Ubudne gjester

I tillegg har ei kvinand vært på besøk i kassa. Den legger egg i andres reir og har lagt igjen ett i dette reiret også.

– Kvinanda har kortere rugetid enn laksanda, så eggene blir klekt før. Ungene hopper ut og klarer seg på egen hånd, sier Grønlien.

Dramatisk besøk av mår

Grønlien var også veldig spent på om eggene fikk være i fred for den store reirrøveren, måren.

– Det kom en mår og tok alle eggene i ei kasse rett i nærheten. Men akkurat i denne kassa fikk de heldigvis ligge i fred.

Men nå når rugeperioden har startet så er Grønlien mer trygg på at eggene ikke blir spist.

– Hun er bare borte korte perioder om dagen, måren jakter om natta. Så akkurat denne delen tror jeg går bra. Dessuten forsvarer den kraftige laksanda seg bra, med det spisset nebbet sitt. Det fikk jeg erfare første gangen jeg kikka oppi ei kasse, da sa det plutselig pang, forteller han.

Alle klekkes likt

Laksanda ruger 30 til 35 dager. Den ruger ikke i eggleggingsperioden, starten på ruginga blir dermed helt lik helt lik og alle eggene klekkes omtrent på samme tid.

– Vi tror at anda la seg ned for å ruge den 26. april. Mitt råtips er at kvinand-eggene klekkes den 26. mai og laksandeggene den 30. mai, sier Grønlien.

Millionprosjekt om elva

Laksanda er en av aktørene i en stor dokumentarserie om Glommavassdraget som skal sendes over nyttår. Geir Randby, NRK Hedmark og Oppland, står bak serien som har seks episoder.

– Målet er å vise noe av den fantastiske naturen vi har i Norge, og at flere forstår hvor viktig det er å ta vare på den. Jeg tror vi har glemt hvor viktig elvene er for oss, sier Randby.

Glommavassdraget er Norges største og lengste vassdrag og inkluderer elvene Glomma, Lågen og Vorma med bielver, samt en rekke større og mindre innsjøer. Første episode sendes i januar 2018.