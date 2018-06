Dette redder hagen din fra å tørke ut

Hele Sør-Norge har hatt ekstremvarme uten så mye som en regndråpe i mange uker, og det ser ikke ut til å bli regn med det første. Det har medført at mange kommuner har innført restriksjoner på vanning i hagen. Noen forbyr bruk av spreder, andre ber deg vise moderasjon. Noen steder kan du vanne med slangen i hånda, andre steder får du bare lov å vanne med kanne.

Dermed opplever mange hageeiere utfordringer. Hvordan skal man kunne holde liv i plantene i det tørre været? Her får du ti gode tips som kan redde hagen din i solsteiken!

Husk også å sjekke opp på hjemmesidene til DIN kommune hvordan og når du har lov til å vanne!

1: Vann om kvelden

Et godt tips er å unngå å vanne når sola er som sterkest. Da får du rett og slett best uttelling for vannet du bruker.

– Vann på kvelden eller etter at sola har gått ned. Vannet vil fordampe når sola steker rett på jorda, uten at det kommer plantene til nytte, sier gartner og fagtekniker for park og hage, Kristin Granlund Skogum fra Brøttum. Hun driver et rådgivningsfirma for planlegging og vedlikehold av hager, og bruker det meste av tida si i det grønne rom.

GRØNT ROM: Kristin Granum Skoglund er gartner og fagtekniker, og driver firmaet Tun og Hage. Foto: Roar B. Nilsen

2. Bruk dryppslange

En såkalt dryppslange, eller svetteslange som den også kalles, er noe gartneren anbefaler spesielt. Det er en spesiell innretning som gjør at vannet pipler ut av slangen langs hele lengden. Den kobles rett på vannkrana, og kan legges oppå jorda, eller graves ned, som en slags spreder med mini-effekt.

– Den gjør at vannet kommer direkte dit det skal, nemlig ned i jorda til rota av planten, sier Granlund Skogum.

Hun sier at dryppslanger fås kjøpt i hagesentre, og at de også finnes med timer. Dermed kan man stille inn tidspunktet for når man ønsker å vanne, for eksempel en times tid midt på natta. Dryppslangen er gjerrig på vannet, og kan sammenlignes med å vanne med kanne.

SVETTER: Den såkalte svetteslangen har små, små hull hvor det kommer vann ut. Dette siver rett ned til røttene, og slangen kan legges tett inntil plantene i bedet. Den kan også graves ned, rundt 10–15 cm er anbefalt. Foto: Kristin Granum Skoglund

3. Sett brusflasker opp ned i jorda

Et annet triks er å fylle brusflasker med vann, og sette dem opp ned i jorda ved siden av planten. Da vil vannet sive ut, sakte, men sikkert. Planten får vann der den trenger det mest – nemlig til rota. Dette trikset er også smart dersom man skal på ferie og ikke får vannet på en stund.

– Det passer særlig godt til planter i potter, men kan også brukes i bed, sier gartner Granlund Skogum.

4. Krafse i jordoverflata

Hvis du har vannet et stort bed, er det lurt å krafse litt i jordoverflaten etter du har vannet. Da vil man nemlig bryte opp de små, små rørene i jorda som har fylt seg med vann, slik at vannet ikke kommer til overflaten og fordamper.

– Jord-rørene kan sammenlignes med små sugerør. Hvis du krafser i jordskorpa vil man bryte dem opp, slik at vannet blir værende nede i jorda. Dermed tørker den ikke ut, anbefaler Granum Skoglund.

5. Bruke duk

Mange dekker bed med fiberduk for å unngå ugress, men det mange ikke vet, er at duken også hjelper til med å holde jorda fuktig. Hvis duken i tillegg dekkes med flis eller bark, blir det ekstra bra!

DUK: Bevarer fuktigheten i jorda. Foto: Agnete Bjelland Tjøm / NRK

6. Bruk gress-kutt

Et smart tips for å holde jorda fuktig, er å dekke den med restene man får når man har klippa gresset: gress.

– Spre gresset utover jorda i et tjukt teppe. Det bevarer ikke bare fuktigheten i jorda, det vil også gi fin næring, tipser Kristin Granum Skoglund.

Meitemarken vil også kose seg i og under gresskuttet, og det gir som kjent fin og luftig jord.

SMART: Legg restene av gress-klippen på jorda. Da holder den seg fuktig! Foto: Kristin Granum Skoglund

7. Dusje plantene

På baksiden av bladene er det små spalteåpninger, og disse vil lukke seg når det er tørt. Ved å dusje plantene med en spruteflaske vil de små «spjeldene» åpne seg, og planten vil lettere ta til seg fuktighet.

– Dusj hele planta, samtidig som du vanner jorda, anbefaler Granum Skoglund.

DUSJ: Med litt vann fra oven åpner plantenes blader seg og tar lettere mot vann – også fra undersiden. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

8. Vanne mye og sjelden

Det som kan være lurt, er å «lære» plantene å takle tørke.

–¨Det gjør du ved å vanne mye og sjelden. Da går røttene nedover i jorda, de søker seg mot mer fuktighet. Dermed takler de tørke bedre neste gang, råder gartneren.

9. Lage små groper der du samler vannet

Anne Sperstad Jacobsen i Lillehammer er hageentusiast, men frykter at tørken skal tære på de frodige plantene. Selv om hun er lojal mot anmodningen fra kommunen om å vanne mindre, har hun funnet et par gode triks som hjelper.

– Jeg lager små groper tett ved planten, slik at vannet ikke flyter utover. Da kommer det bedre til nytte, er hennes første råd.

10. Plante tett

Et annet råd Sperstad Jacobsen følger, er å plante tett i bedet. Da vil plantene skygge for hverandre slik at det ikke blir så mye sol direkte på jorda.

– Se her for eksempel, sier hun og peker på et hjørne i hagen.

– Der ser du at de innerste plantene er høye og fine, for der står de tett. Men her i ytterkanten er de mindre og mer pjuskete.

TETT I TETT: Hvis du planter tett vil plantene beskytte hverandre! Da vil heller ikke jorda tørke ut så lett, fordi den ikke blir eksponert for sollys. Her er det flittiglise som blomstrer. Foto: Signe Karin Hotvedt / NRK

Ikke regn i sikte ...

Med enkle triks kan du altså holde hagen fin – med lite vann og innsats! Men likevel – vann fra oven er jo både det beste og enkleste. Det ser imidlertid ikke ut til at det kommer regn med det første i Sør-Norge, den kommende uka er det meldt fortsatt sol, lettskyet og opphold for hele området.