Dette Balke-maleriet har vært gjemt i 100 år

Den lenge glemte kunstneren fra Helgøya og Toten, Peder Balke, ble for alvor verdensberømt da han for to år siden ble utstilt i National gallery i London.

Nå er det New York som skal erobres.

Da NRK nylig var på besøk i Oslo Bymuseum ble dessuten «ny» og bortgjemt kunst pakket og rullet ut, et flere kvadratmeter stort maleri av Peder Balke.

– Det er en skatt og en julegave, sier Kristin Gaukstad ved Oslo Bymuseum.

Helgøya-kunster

LENGE OVERSETT: Peder Balke levde fra 1804 til 1887. Han ble aldri anerkjent i sin levetid, men over hundre år etter hans død får verkene hans internasjonal anerkjennelse og berømmelse. Foto: Wikimedia Commons

Kurator Asher Miller fra The Metropolitan Museum of Art i New York var i fyr og flamme over å få se de bortgjemte skattene. Han gleder seg til å stille ut bilder av Balke på et av verdens fremste kunstmuseer.

– Balke er en kunstner som først og fremst har vært av interesse for private kunstsamlere i New York, sier Miller.

Nå blir det altså slutt på det. Miller mener nemlig det er på høy tid at Balkes malerier blir vist frem for alle kunstelskere – og allmennheten.

Metropolitan Museum skal vise 15-20 malerier som eies av to samlere i USA.

De hittil gjemte bildene som Oslo bymuseum overrasket amerikaneren med skal ikke være en del av utstillingen – de er i så dårlig forfatning at de må restaureres.

Fattig husmannssønn

Peder Balke ble født på Helgøya hvor han levde som en fattig husmannssønn. Morfaren var en dyktig og velansett bygdemaler, og Peder ønsket å gå i morfarens fotspor.

Han ble imidlertid aldri anerkjent i sin levetid.

Nå er han med sine motiver og maleteknikk blitt en del av verdenskunsten. Og neste skritt på verdenserobringen er utstilling i verdens største smeltedigel, Metropolitan og New York.