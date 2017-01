Under idrettsgallaen i kveld blir det delt ut prisar til 48 norske idrettsheltar, trenarar, ildsjeler og lag. fordelt på 12 ulike priskategoriar.

Fire av dei er frå Hedmark og Oppland.

Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

1. ​​Ann Cathrin Lübbe

Ann Cathrin er frå Hamar og er nominert i to kategoriar: Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver og Årets navn

Ann Cathrin Lübbe Ekspandér faktaboks Ann Cathrin Lübbe

Født 23. januar 1971 (45 år) i Hamar

Klubb: Hammerfest

Bosatt: i Haderslev, Danmark

Idrett: Dressurridning

Hest: Donatello

Meritter i Paralympics: Tre gull (2004 og 2016), to sølv (2008) og en bronse (2008).

Aktuell: Tok tirsdag sitt tredje gull i Paralympics. Kilde: NTB

Rytteren vann sitt fyrste OL-gull i 2004, men er nok mest kjent for dei to gullmedaljane ho og hesten Donatello tok under Paralympics i Rio 2016.

Foto: Antonio Calanni / Ap

2. Marcus Kleveland

Marcus er frå Dombås og er nominert i kategorien Årets namn.

Snowboardsensasjonen har trass sin unge alder imponert stort dei siste åra med sine vannvittige triks. I november sette han heile verdselita til side då han overlegent vann sesongopninga av verdscupen i Snowboard Big Air.

Foto: Mats Sparby / NRK

3. Kai Henning Stensrud

Totningen er nominert i den gjeve kategorien Årets ildsjel.

Kai Henning Stensrud vart lam etter ei ulykke i hoppbakken i 1979 og har sidan site i rullestol. I 30 år har han vore sentral i Kolbukameratene og i grungjevinga for nominasjonen blir det trekt fram at han har skapt samhold rundt idretten i heile bygda.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

4. Kenneth Gangnes

Hopparen frå Østre Toten er nominert i kategorien Årets mannlige utøver og Årets lag. Gangnes er 27 år og kom på landslaget som nittenåring, men har i fleire år jobba i skuggen av dei beste på grunn av langvarige skadeproblemer.

Han vann sin fyrste verdscupseier på heimebane på Lillehammer i desember i fjor.

Men med ny kneskade måtte gangnes sjå årets hoppveke på TV.

