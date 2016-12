Designet kjoler til Prøysens kvinner

– Ideen til dette kom helt av seg sjøl, sier designer Edel Urstad.

Kanskje ikke helt av seg sjøl, da, men nesten. Den prisbelønte designeren fra Nes fikk nemlig et oppdrag fra Prøysenhuset på Ringsakerhøgda.

– Prøysenhuset spurte om jeg kunne lage et arbeidsantrekk til dem. Da jeg tegnet ei kåpe, og vi så på den sammen, kom vi fram til at dette var ei kåpe som Jordmor-Matja kunne ha brukt når hun skulle ut og ta imot småfolk. Da var vi i gang, sier Urstad.

FARGERIKT: Gode, djupe farger og antrekk som kan brukes til både hverdags og fest, sier designer Edel Urstad var viktig da hun tegnet plaggene. Foto: Frode Meskau / NRK

Som sagt, så gjort

DESIGNEREN: Det som begynte som en ide til arbeidstøy for de ansatte på Prøysenhuset ble raskt til noe mer og større, forteller designer Edel Urstad. Foto: Frode Meskau / NRK

Nå har a` Jordmor-Matja fått kåpe, Gunvor Smikkstugun har fått en kardigan og Borgny har fått kjole. Og i motsetning til sangen «Æille så nær som a Ingebjørg», så har også hun fått egen kjole.

I dag fikk publikum mulighet til å se plaggene for første gang. Sjølsagt på Prøysenhuset.

– Hvorfor skal Prøysens «jinter» ha egen kleskolleksjon – er det riktig å gjøre butikk på Alf Prøysen?

– Jeg har aldri hatt interesse av det! Jeg har veldig respekt for det han har gjort. Prøysen hadde respekt og et spesielt blikk og forståelse for jenter og kvinnfolk. Han har skrevet både varmt og klokt om kvinner, også om den råderetten jenter har over seg sjøl, til det ytre og det å kle seg, sier designeren.

Prøysenhuset

BA OM HJELP: Det var en god kreativ prosess som førte fram til ideen om å lage en egen kolleksjon til Prøysens kvinner, sier Mari Beate Rise, leder på Prøysenhuset. Foto: Frode Meskau / NRK

Edel Urstad tror klærne både skal være praktiske og mulig å bruke både til hverdags og fest.

Mari Beate Rise, leder på Prøysenhuset, bekrefter historien om at de spurte Edel om råd til representasjonsklær.

Og de er veldig godt fornøyd med resultatet.

– Dette er så flott! Vi føler oss veldig fine, de er veldig behagelige å gå i og for oss på huset er det jo veldig gøy og bra å få navnet Prøysen og forfatterskapet ut til flere, forteller en svært glad Rise.