Svært mange nordmenn tar seg til fjells for å feire nyttår i vinterlige omgivelser, ifølge Den Norske Turistforening.

Et av stedene folk valfarter til denne helga er Spåtind Sport Hotell i Synnfjellet i Nord-Torpa.

Daglig leder ved Spåtind Hotell, Sandra Hoås, er klar for å ta imot gjestene. Hun tror populariteten skyldes at mange synes det er mer avslappende å være på hotell enn hjemme.

– Det er godt for familie og venner å ha et sted å samles. Her kommer de til dekket bord, og slipper unna vertskapsrollen. Og så er det et veldig bredt aktivitetstilbud, sier Hoås.

Gjestene spiser nyttårsmiddag på Spåtind hotell, før det blir mulighet for en dans før fyrverkeriet.

FJELLPRAKT: Den norske fjellheimen med all sin prakt lokker mange nordmenn til nyttårsfeiring. Turistforeningen sier at snø og skimuligheter er en veldig viktig del av appellen. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Vil opp for snøens skyld

Fungerende kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforeninga Anders Steen Nessem sier at de ikke har eksakte tall for hvor mange som reiser til fjells for å feire nyttår, men at det er snakk om svært mange nordmenn.

Turistforeningen arrangerer selv nyttårsfeiring på deres egendrevne Haukeliseter fjellstue – et populært sted å tilbringe nyttårshelgen.

Nessem sier at fjellappellen i stor grad dreier seg om skimuligheter for oss nordmenn.

– Fjellet representerer tradisjoner for mange. Og i lavlandet er det gjerne litt manko på snø. Så fjellet gjør også at mange kan få ski. Vi er vel egentlig født med ski på beina – og det er utrolig artig å se at det er såpass mange unge også som spenner på seg skiene, enten det er snakk om toppturer eller langrennsski.

FAMILIEFERIE: Line Marie Magnussen syns det er helt konge å feire nyttår til fjells. Her er hun sammen med datteren Frøya Marie. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

– Nyttår på fjellet er konge

Line Marie Magnussen er en av dem som har tatt turen til fjells og til populære Spåtind. Hun mener hotellet representerer deilig ro og avslapning

– Det er ikke så hyperkommersielt enda, her kan man slappe av og være seg selv.

Og hun nøler ikke med å anbefale å feire nyttår i fjellheimen.

– Det er helt fantastisk. Å feire nyttår på fjellet er helt konge!