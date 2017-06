Denne maskinen kan lage «alt mulig» av metall

10 selskaper i Raufoss industripark ønsker å bli verdensledende på metallprinting og går sammen om en maskin til 9 millioner kroner.

I dag var det høytidelig innvielse i Raufoss industripark av en slik metallprinter. Dette er den første i sitt slag i Norge, og setter «en ny standard» for denne typen maskiner.

Krevende kunder

– Vi skal bruke denne maskinen til å lage ekstremt kompliserte komponenter til en høy pris til verdens mest krevende kunder, sier Lars Rognås, leder i Total Innovation.

Maskinen skyter ut elektroner i ekstremt stor hastighet mot et fint metallpulver som smelter i 600 graders varme. Alt foregår i vakuum for å beskytte metallet mot oksygen. Dermed kan metall smeltes sammen uten at det oppstår indre spenninger.

Det finnes flere 3D-printere i Norge, men disse lager stort sett gjenstander av plast. En metallprinter kan lage gjenstander av for eksempel titan med så stor presisjon at det kan brukes i flymotorer og romfart.

STORE FORVENTNINGER TIL NY MASKIN: Lars Rognås (t.v.) i Total Innovasjon og Ole Homb i Nordic Additive Manufacturing. Foto: Stein Schinstad / NRK

Både til lands og vanns

– Hvilke kunder er det dere satser på?

– Det kan for eksempel var forsvarsindustrien eller dem som lager undervannsteknologi.

– Med en så dyr maskin blir det vel viktig at den blir brukt så mye som mulig?

– Ja, vårt håp er at vi får så mange kontrakter at maskinen kan gå døgnet rundt.

Daglig leder Ole Homb i Nordic Additive Manufacturing sier at maskinen er så dyr at de måtte henvende seg til mange bedrifter for å sikre risikospredning.

– Det er ni norske bedrifter og en utenlandsk. Dette er spleiselag, hvor de som satser også forhåpentlig får noe igjen for sitt bidrag, sier Homb.

– På kort sikt satser vi på på verktøy og prototyper, på lang sikt kan det være snakk om reservedeler.