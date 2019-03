Denne hytta heter Vy - avtalen med NSB var ikke i boks

– Jeg ble mildt sagt overraska. Vi har hatt en god dialog med NSB hele veien om rettighetene til navnet, derfor var det svært overraskende å få beskjeden om at navnet skulle lanseres tirsdag, sier daglig leder i Leve Hytter, Arve Noreng.

Leve Hytter i Øyer i Gudbrandsdalen har registrert varemerket «Vy» for hyttene sine hos Patentstyret. Navnet ble registert allerede i 2010.

Tirsdag fikk Noreng, telefon fra samferdselsgiganten om at de ville lansere navnet samme dag, selv om avtalen mellom dem ikke var i boks.

God dialog - men så ble det stille

Noreng forteller at det har vært stille fra NSB i navnedialogen, helt til tirsdag morgen da han fikk beskjeden om lanseringen.

Bedriftslederen sier at han håper de kan komme til en enighet med NSB.

– Jeg regner med det. Hvis ikke blir jeg skuffa. Jeg håper på en konstruktiv løsning på dette, sier Noreng.

REAGERER: Arve Noreng i Leve Hytter reagerer på at NSB lanserte navnet før avtalen var i boks.

Det har vært en travel dag i hyttefirmaet etter at NSB lanserte sitt nye navn.

– Det har vært et vannvittig renn her i dag, med både sms'er, eposter og telefoner fra kunder, leverandører og andre. Alle lurer på om vi har gitt bort navnet vårt, sier Noreng.

Registrering av varemerke Ekspandér faktaboks Et varemerke er et kjennetegn du kan bruke for å skille dine varer og/eller tjenester fra andres.

Man registrerer et varemerke hos Patentstyret.

Hvis merket allerede er registrert av andre, kan det likevel være mulig å få det registrert hvis du bruker det for andre varer og tjenester, eller hvis du får samtykke fra innehaveren av registreringen.

For alle varemerkesøknader gjør Patentstyret en vurdering av om det finnes eldre registrerte varemerker som er til hinder for en registrering av det merket du har søkt om.

Styret ser da på om mulige kjøpere av de varene eller tjenestene det gjelder kan komme til å ta feil av varemerkene, eller komme til å tro at det er en forbindelse mellom eierne av varemerkene. Kilde: Patentstyret

Samler buss og tog under «Vy»

Det nye navnet til NSB ble gjort kjent på en pressekonferanse på Oslo sentralstasjon tirsdag formiddag, og like etterpå rullet det første toget med ny logo og ny design inn på stasjonen.

NSB skal bruke 280 millioner kroner på navneendringen.

VAREMERKE: Registreringsbevis for varemerket Vy hos Patentstyret.

Navnebyttet har fått mange til å reagere. Opposisjonen på Stortinget protesterer kraftig mot at NSB og Nettbuss skal endre navn til Vy.

«Galskap», «sløseri» og «fjollete» er ord som blir brukt for å beskrive navnebyttet.

Kontakt med alle Vy-er

Det er flere aktører på markedet som allerede bruket navnet Vy. Blant annet skriver E24 at NSB har inngått avtale med et eiendomsprosjekt i Hemsedal. Eiendomsinvestor Anders Buchardt bekrefter at han ga fra seg navnet til NSB etter forhandlinger med selskapet. Prosjektet het Vy, men har byttet navn til Fyri.

Ifølge kommunikasjonsdirektør i NSB, Elin Myrmel-Johanson, har NSB hatt kontakt med andre aktører på markedet som har registrert Vy-navnet i de brukskategoriene som har vært relevante.

GOD KONTAKT: Ifølge direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NSB, Elin Myrmel-Johanson, har alle som i dag bruker navnet Vy blitt kontaktet av konsernet. Foto: NSB

– Enkete kategorier har vært viktigere for oss, og siden vi driver med samferdsel har vi naturlig nok konsentrert oss om å få i boks avtale med andre som bruker Vy-navnet i den forbindelse, sier Myrmel-Johansson.

Hun forklarer at hun er godt kjent med dialogen NSB har hatt med Leve Hytter, og sier at det godt kan hende at de vil fortsette dialogen med hyttefirmaet.

– Men siden de har registrert varemerket sitt for arkitektur og byggevirksomhet, så er det ikke nødvending at vi har en avtale, vi kan fint leve side om side, sier Myrmel-Johansson.