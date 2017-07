Denne dammen truet E6

Like før klokka 12.00 ble E6 åpnet igjen etter at veien ble stengt i natt på grunn av fare for flom.

ÅPEN: E6 gjennom Gudbrandsdalen er åpna igjen for trafikk. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Det er skremmende at den nye vegen ikke skal tåle slike ting, sier Bjørn Tore Andersen som bor like ved E6 som er stengt mellom Kvam og Frya.

Men det er uvanlig at det kommer 120 millimeter med nedbør i området på en gang.

Kom brått

Bjørn Tore Andersen forteller at det voldsomme regnværet kom brått ved 18-tiden søndag ettermiddag.

KOM BRÅTT: Regnværet kom brått og brutalt for Bjørn Tore Andersen og de som bor i området Kvam og Frya i Gudbrandsdalen. Foto: Arne Sørenes / NRK

– I natt var det helt forferdelig. Det både regna og tordna, sier han.

Den nye E6 er stengt fordi det er fare for at en demning som ligger i lia over Europavegen skal briste. Ved bygging av den nye vegen ble bekker lagt i rør som er to meter i diameter. De er fylt opp med jord som vannet har tatt med seg i bekkene, og tetter derfor rørene.

– Det er heftig, det er voldsomt med jord som reiser i veg, sier daglig leder i Strand Maskin Tore Strand.

Firmaet har flere gravemaskiner som prøver å få vannet til å ta andre veger enn ned på E6.

Skulle tåle 200-årsflom

Da nye E6 ble bygd ble den bygget for å tåle en 200-årsflom. Derfor synes Bjørn Tore Andersen det er rart at vegen står i fare ved regnbygene som har kommet det siste døgnet.

– 120 millimeter med regn er mye og ikke vanlig i dette området. Her er det vanligvis tørt, sier Tore Strand.

Se video fra dammen som truet E6: