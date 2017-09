Denne båten er trolig Norges eldste

Den kan ikke konkurrere med Ormen Lange eller Osebergskipet, verken i størrelse eller alder. Men av de båtene som ikke har vært nedgravd, er den i en klasse for seg, båten som står i en låve på prestegården i Vågå.

Jon Bojer Godal, formidler av håndverkskunnskap, er svært entusiastisk over det sjeldne funnet han har kommet over. Men, han er samtidig ikke forundret over at Norges eldste båt kan stå på på en låve midt i Innlandet.

– Det er nok ikke så rart, siden det her er tørrere klima, og båtene var kanskje mindre regelmessig i bruk. Men det er klart det er særegent å ha så gamle båter. Den eldste båten som hittil er datert er fra Sunnmøre og fra 1713.

Han legger til at båten fra Sunnmøre henger på en vegg, og at bordet er brukt opp igjen til materialer på en vegg.

LOFT: Det var her på en låve i prestegården i Vågå at den gamle båten lå. Båten eies av Vågå historielag. Den eldste båten som hittil er datert her til lands er fra 1713. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Bersvein Båtbyggar

Mannen som bygde båten som står på låven i Vågå var trolig Bersvein Båtbyggar, mener Godal, som har studert de gamle båtmakerne i Gudbrandsdalen. Bersvein Båtbyggar bodde i nettopp Vågå og er nevnt i skriftlige kilder helt tilbake til 1600-tallet.

– Og dermed er vi inne på at dette kan være Norges eldste båt, sier Godal.

Men før man endelig kan fastslå byggeåret, skal prøver av båten analyseres.

– Vi må skrape ut et felt på båten, så merker vi opp fra årringene, så tar vi fotografier og sender det til analyse i Trondheim.

Les også:

PRØVER: Det vil nå bli tatt ytterligere prøver av båten for å få vite helt sikkert når den er fra. Fotografier av båten og årringene vil bli sendt til analyse i Trondheim. Foto: Even Lusæter / NRK

Båten var viktig i samfunnet

Torveig Dahl, direktør for Gudbrandsdalsmusea, er like entusiastisk som Godal over båtfunnet.

– Dette syns jeg er kjempespennende, og vi er glade for at det gjøres ordentlige undersøkelser nå. Så finner vi da ut om det virkelig er en 1600-tallsbåt.

Hun sier at båtfunnet sier mye om samfunnet for flere år hundre år siden.

– Dette forteller mye om bruken av båt, om elver og ferdsel, fangst og fiske i hele Gudbrandsdalen. Ferdselen på elvene og vannene våre har vært veldig viktig. Og man må heller ikke glemme fjellvannene og fisket der, som har vært helt sentralt for livet i bygdene.

Godal stemmer i:

– Vannet var og er en ressurs, og båter har derfor vært viktig både langs kysten og på Innlandet.