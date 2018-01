Den døde kvinnen var Janne Jemtland

Det kommer frem i en pressemelding tirsdag.

– Politiet kan foreløpig ikke si noe om dødsårsaken, men vil kunne si noe mer om dette lenger ut i etterforskningen, står det i pressemeldingen. En endelig obduksjonsrapport er ikke klar enda.

Politiet gjorde søk i vannet ved Eid bru i Våler lørdag og dykkere fant Janne Jemtland på bunnen av elva.

Det er satt ut lys og blomster på brua like ved der Janne Jemtland ble funnet. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Politiet gikk tidlig ut og sa at alt tydet på at det var savnede Janne som var funnet, men den sikre identifikasjonen kom først med den foreløpige obduksjonsrapporten i dag.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om hvor lenge den døde kvinnen kan ha ligget i vannet. De ønsker tips fra folk som kan ha sett noe mistenkelig ved Eid bru i Våler.

Savnet i 14 dager

Politiet bekreftet i dag at det var Janne Jemtland som ble funnet død i Glomma. Foto: Politiet

Janne Jemtland hadde vært savnet siden 29. desember. Hun ble sist sett ved hjemmet sitt i Veldre i Brumunddal klokka 02 om natta, da hun og ektemannen kom hjem fra en romjulsfest.

Nå er ektemannen (46) siktet for å ha drept henne, og det skal ha vært han som fortalte politiet hvor de kunne finne konas døde kropp. Men han erkjenner ikke å ha drept henne.

Ektemannen ble pågrepet og siktet for drapet på kona fredag 12. januar, to uker etter at hun ble borte. Det var et spor som ble funnet utendørs ved hjemmet til paret som førte til gjennombruddet og pågripelsen.

Lange avhør

Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud og to av ukene i full isolasjon. Han samtykket til fengslingen. Han sitter i lange avhør med politiet hver dag. Taktiske etterforskere fra Kripos bistår i avhørene.

Politiadvokat André van der Eynden sier siktede avhøres hver dag. Du trenger javascript for å se video. Politiadvokat André van der Eynden sier siktede avhøres hver dag.

Les alt om saken her: Janne Jemtland-saken