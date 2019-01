Demonstrasjoner for ulven over hele landet

Det er dyrevernsorganisasjonen NOAH som har tatt initiativet til demonstrasjonene i seks norske byer.

Her demonstrerte dyrevernerne i dag: Ekspandér faktaboks Oslo, ved Stortinget.

Fredrikstad, ved rådhuset.

Elverum, Rådhusplassen.

Trondheim, Tordenskioldsparken.

Bergen, Torgallmenningen.

Kristiansand, Øvre torg.

Demonstrasjonene kan ses som et svar på stormarkeringen som den andre siden i den betente konflikten hadde tidligere denne uka. 7000–8000 mennesker møtte opp foran Stortinget med krav om at flere ulver blir skutt.

Flere tusen ulvetilhengere møtte opp i Oslo og flere andre byer lørdag for å demonstrere mot ulvejakt og for å la ulven leve i Norge.

Lørdag var tonen en helt annen. Paroler som «La ulven leve», «Stopp utryddingspolitikken» og «Ja til ulv i norske skoger» preget demonstrasjonen utenfor Stortinget i Oslo lørdag.

Norge et dårlig eksempel

I sin appell i Oslo sa leder i NOAH, Siri Martinsen, at truede dyr trenger bedre vern over hele verden.

– Med sin ulvepolitikk er Norge nå blitt et dårlig eksempel for andre land, sa Martinsen.

TROSSET REGNVÆR: Ulvetilhengere i Bergen trosset dårlig vær og møtte opp på Torgallemningen for å gi sin støtte til NOAH. Foto: Sissel Rikheim / NRK

I Bergen hadde rundt 300 demonstranter møtt fram på Torgallmeningen for å vise motstand mot ulvejakta som er vedtatt innenfor ulvesona.

Ga ulven en stemme

I Fredrikstad samlet demonstrasjonen for ulven rundt 150 personer. Det syntes Mette Durban Andreassen, frivillighetskoordinator for NOAH i Østfold, var bra:

FORNØYD: Mette Durban Andreassen i NOAH Østfold var godt fornøyd med oppmøte i Fredrikstad under lørdagens demonstrasjon for ulven. Foto: Jon Gimmingsrud/NRK

– Jeg er kjempefornøyd med oppmøtet og at folk engasjerer seg for ulven. Ulven kan ikke si så mye selv, den må prøve å gjemme seg, selv i ulvesonen som skulle vært fredet. Jeg er veldig glad for at folket gir ulven en stemme, sa Durban Andreassen.

Tror mange ikke tør

Også i Elverum, midt i ulveland, var det demonstrasjon for ulven lørdag. Markeringen utenfor rådhuset samlet rundt 150 personer. Initiativtager i Elverum, Hege Nilsen, mener det viser at det ikke er populært å være for ulv når du bor i eller i nærheten av ulvesona.

– Jeg vet at det er en del som har valgt å bli hjemme i dag og som forholder seg tause. De frykter for hvilke konsekvenser det kan ha, både for seg sjøl og familien, dersom de står fram som såkalte vernere, sier Nilsen.

I ULVELAND: Også i Elverum, midt i ulveland, var det demonstrasjoner mot ulvejakta lørdag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Ulovlig jakt

Dyrevernerne reagerer på at det for første gang er åpnet for jakt på ulv i sonen der det er bestemt at ulven skal få leve, den såkalte ulvesonen i Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo.

Tre ulver skal skytes i ulvesonen, og 29 ulver totalt. De to første ulvene ble skutt allerede på den første jaktdagen, og jakta pågår fortsatt.