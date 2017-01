– Jeg var tidlig ute som lesbisk, og levde som verdens største guttejente. Jeg oppførte meg nok mer som gutt enn jente i veldig mange sammenhenger, sier Daniel.

Tanken om at han var født i feil kropp dukket først opp på ungdomsskolen, og kom for alvor på videregående. Men det var først som 20-åring at Daniel tok skrittet og kontaktet fastlegen.

– Da ble jeg henvist til DPS i Oslo der jeg pratet om livet mitt og hvordan jeg hadde det. Derfra ble jeg henvist til Rikshospitalet som har hovedansvaret for å utrede mennesker med denne type følelser, forteller han.

– Ikke lett å være transmann i en heterofil datingverden

DANIELS TINDER: «Jeg trenger seriøs hjelp i datingverden. NB: Kan være sjarmerende og har diagnosen F64.0. Søk det opp» Foto: Madeleine Liereng / NRK

I dag er han tilfreds med sitt nye jeg, men synes det er utfordrende å finne en partner.

– Etter hvert som samtalen går, så må man jo til slutt slippe bomben, og fortelle at man har en del en vanlig mann ikke har, sier Daniel.

Han referer til «der nede».

– Jeg kaller meg selv for en vandrende Tinder-katastrofe, så det går ikke helt etter planen. Nå jeg har vel egentlig lagt Tinder litt på is, og tar ting som de kommer. Kanskje jeg er heldig, sier Daniel.

Han forteller videre at de fleste blir litt skremt, og sier da at de passer bedre som venner.

– Jeg tror jeg må begynne å forklare litt bedre, og ikke minst må folk snakke mer om det å være transperson, sier han og smiler.

– Folk trenger tid

Førsteamanuensis Janneke van der Ros på Høgskolen i Innlandet har gjort studier på kjønn og kjønnskonvertering. Hun mener at det kan være utfordrende å få omgivelsene på banen når kroppen har blitt helt forandret.

– Først endrer personen selv seg og så må alle rundt endre seg. Folk må vise at de er åpne for ny informasjon og vise interesse. Folk trenger ofte tid og det må også transpersonen gi dem, sier Janneke van der Ros.

Et trøstens ord har hun også til Daniel og andre som føler som ham.

– Alt dette er mye lettere når man er ung, sier hun.

Og det er andre ting som har gjort det lettere. Blant annet at lovgivningen rundt å skifte juridisk kjønn har blitt endret.

– Vi nærmer oss et bedre og mer åpent Norge, sier Daniel.