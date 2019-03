«Hvorfor må du slappe av når du orker å gå tur?»

«Hvor syk er du egentlig?»

Spørsmålene er mange når 53-åringen fra Ringsaker i Hedmark legger ut bilder og oppdateringer på sosiale medier. Venner og bekjente lurer på hvordan han kan dra på kurs og gå turer når han er uføretrygdet.

– Jeg får kommentarer. Ikke hver dag, men man merker det de gangene det kommer. Du blir lei deg, forteller han.

– Hva sier folk?

– Det er for eksempel at de har sett meg gå tur og lurer på hvorfor jeg da sitter i stolen, forteller Steen.

Delte frustrasjonen på Facebook

I 1995 skadet han kneet i en arbeidsulykke. Siden har han aldri blitt bra. 11 operasjoner, følgeskader og infeksjoner har ført til mange timer med smerter innendørs. Etter mange forsøk på å komme tilbake i jobb ble han i fjor uføretrygdet.

Etter mange spørsmål fikk ektefellen tidligere denne uken nok. Kone og Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen delte sin frustrasjon over situasjonen på Facebook. Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte innlegget.

I innlegget skriver hun blant annet «Dag får stadig kommentarer og hint om at du er vel ikke SÅ syk, og at du får bare ta deg sammen».

STÅR SAMMEN: Ekteparet er lei av det de opplever som mistenkeliggjøring. – Jeg tenker det ikke er alt vi trenger å kommentere, sier Anita Ihle Steen. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

– Jeg synes det er vondt å se hvordan han reagerer. Det er urettferdig, sier Ihle Steen.

Arbeiderparti-politikeren tror samfunnsutviklingen har gjort terskelen for å kommentere lav.

– Vi vet ofte lite om folks situasjon. Jeg tror det er ubetenksomt. Jeg tror de færreste gjør det for å være slem, sier hun.

Siden hun la ut innlegget har responsen vært stor. 200 kommentarer og nesten 800 likes vitner om at temaet engasjerer.

60 prosent sliter med «usynlig» sykdom

Anja Søberg er avdelingsdirektør for NAV Arbeidslivssenter i Innlandet. Hun synes det er ugreit at noen blir utsatt for slike holdninger Dag Ragnar Steen forteller om.

– Det er krevende og slitsomt å leve med kronisk sykdom eller skade. Og med denne type mobbing, sladder, rykter og hets i tillegg så blir det svært belastende, sier Søberg.

Hun sier det er mange som i en slik situasjon, der man er syk uten at det synes så godt utenpå.

– Av alle de som er sykmeldte og står utenfor arbeidslivet så er det vi kaller muskel/skjelett og psykiske lidelser årsaken til 60 prosent av tilfellene. Mye av dette handler om «usynlig» sykdom, sier Søberg.

Sjøl om NAV har som mål å få folk raskt tilbake i jobb så håper Søberg at dette ikke er med og forsterke slike holdninger.

– Jeg håper, og tror, ikke det. Vi er opptatt av at folk skal kunne bruke arbeidsevnen sin og være i jobb når de klarer det. For det vet vi er gunstig for mange. Samtidig har vi et velferdssystem for dem som ikke får det til. For det gjelder også noen, og det må vi respektere.

Folk skygger unna

For Dag Ragnar Steen tar det på å stadig få spørsmål om hvordan han tilbringer dagene sine. Han føler seg mistenkeliggjort og er han glad han kan bevise at han har en reell skade.

– Du føler at du ikke er noe verdt. At du lyver. Jeg er heldig at skaden min synes på meg og at jeg har papirer på det, sier han.

53-åringen har flere ganger konfrontert de han opplever kritikk fra. De fleste modererer seg når han tar til motmæle.

– De vil ikke prate med meg og blir veldig overrasket. De skygger unna, forteller Steen.