Cottis med klimafilm-pris

Kortfilmen vant prisen for beste klimainformasjons-film under 25 minutter på Deauville Green Awards.

Filmen baserer seg på hvordan hverdagen til en vanlig familie i Norge vil arte seg i år 2050, sett i lys av klimaendringene. Rapporten til klimaforkjemper Cottis heter "En fremtid du ikke vil ha".

– Dette er kjempestort

Thomas Cottis er særdeles fornøyd med prisen til filmen, som er laget av Snöball Film, og tror filmen er en vekker for dem som ser den.

– Alle som har sett filmen de får en ettertankeopplevelse. Og det er ingen av de jeg har snakket som har sett filmen, som ikke gjør en alvorlig vurdering på hva vi nå må gjøre med klimaet. Vi kan jo ikke risikere at fremtiden blir enda verre enn hva filmen viser, sier Cottis.

«Fuck fossils» kan nok også takke et ungt publikum for at den vant fram.

– Thomas Hayes kom veldig høyt på listen over skuespillere vi ønsket oss til denne filmen. Det er veldig kult at akkurat han ønsket å bidra i et så viktig prosjekt, sier produsent i Snöball Film Jonny Westernes.

2050: Slik ser det ifølge Cottis og Snöball Film ut om drøye 30 år Foto: Snöball film

Helt til topps

Cottis forteller at filmen først ble gitt ut i Norge, og fikk fort gode tilbakemeldinger. Deretter ble filmen sendt til Deauville Green Awards, og gikk til topps blant 300 filmer.

Her er det ifølge Cottis blant annet BBC og franske myndigheter som bedømmer hvem som vinner. Løtensokningen mener filmskaperne har gjort en god jobb med å fremstille hans utsikter for fremtiden.

– Filmen viser den bekymringen folk i 2050 kommer til å ha, med usikkerheten om det kommer til å bli enda varmere enn 2 grader, som er ille nok.

– Og hvordan feirer man en klimafilm-pris?

– Nå skal jeg feire med en lettøl i gapahuken, ler Cottis.