Claudia (19) nektes visum til fredsleir i Norge

Lions inviterte Claudia til fredsleiren fordi de er imponert over hva hun har fått til og ønsker å motivere og inspirere henne. Foto: Einar Lyngar, Lions

Claudia Njoki er foreldreløs og har vokst opp på barnehjem. Hun har likevel klart å bli en ressursperson i lokalmiljøet sitt og var spesielt invitert til fredsleiren.

Men nå får hun ikke reise, fordi den norske ambassaden i Nairobi har avslått visumsøknaden hennes.

– De sier det er fordi jeg er ung og fortsatt student. De sier at når jeg kommer til Norge kommer jeg til å nekte å dra tilbake til Kenya, forteller Claudia på telefon fra Kenya.

Hun synes ikke det er rettferdig. Hun hadde gledet seg og forberedt seg til reisen og fredsleiren i lang tid.

– Jeg er veldig trist. Jeg gråter nesten. Men det vil gå bra, jeg er ok, sier hun.

Trist på vegne av Norge

Fredsleiren arrangeres av Lions og heter Lions Camp Explorience.

Leder av Lions Camp Explorience, Anne Kathrine Fossum, synes ambassaden behandler Claudia dårlig. Foto: Knut-Øyvind Hagen

Anne Kathrine Fossum, som er leder for leiren og assisterende fylkesmann i Hedmark, sier de inviterte Claudia med ønske om å gi henne inspirasjon og motivasjon til å gå videre med utdannelsen sin, og for at hun skulle få oppleve litt andre ting.

– Jeg blir trist på vegne av nasjonen Norge, over at vi kan behandle unge, foreldreløse mennesker på den måten.

Tror hun vil «hoppe av» i Norge

Den norske ambassaden i Nairobi begrunner visum-avslaget med at Claudia er fattig og foreldreløs. De mener hun da har liten tilknytning til landet og at det er fare for at hun ikke vil reise tilbake.

Den norske ambassaden i Nairobi begunner blant annet avslaget med at Claudia er fattig og foreldreløs. Foto: Privat

– En slik begrunnelse er trist og uverdig. Dette er en hardtarbeidende jente og student som skal tilbake og ha eksamen etter at hun har vært hos oss. Hun risikerer vel ikke hele utdannelsen sin for å hoppe av i Norge, sier Anne Kathrine Fossum.

Den norske ambassaden trekker også formålet med reisen i tvil, selv om Lions er en godt kjent internasjonal organisasjon.

– Mistenker alle fra fattige land

Karin Andersen, som er stortingsrepresentant for SV, reagerer også kraftig.

– Det syns jeg er ganske flaut for Norge. Vi vil jo at våre ungdommer skal få reise ut og delta i internasjonale organisasjoner. sier Karin Andersen.

Hun mener dette viser at Norge har blitt fiendtlig innstilt og mistenker alle fra fattige land for ikke å ville reise hjem igjen.

Lions Camp-leder Anne Kathrine Fossum sier de har forsøkt å få omgjort vedtaket, men at de har fått beskjed om å sende en vanlig klage, som blir behandlet etter vanlige prosedyrer.

NRK har vært i kontakt med Frp som har innvandrings- og inkluderingsministeren, for å få en kommentar til saken. De ønsker ikke å kommentere enkeltstående saker.