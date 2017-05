Cecilie tilbudt leilighet, men har ikke råd til den

En rekke vonde og uheldige omstendigheter har ført til at Cecilie Brenden Høgtorp fra Skedsmo ligger alene i en sykehjemseng i Elverum, med store smerter og stor uvisshet om framtida.

Hun bodde i Elverum med den tidligere kjæresten sin en stund, derfor havnet hun her da hun ikke klarte å bo alene med ryggskaden og smertene.

Leilighet

Nå ønsker hun å flytte tilbake til Skedsmo, men får ikke kommunal bolig fordi hun har bodd utenfor kommunen de siste to årene. Hun har heller ikke råd til egen leilighet siden hun går på arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Torsdag var det et møte mellom kommunene Elverum og Skedsmo, NAV og Cecilie. Der kunne Skedsmo kommune fortelle at de har funnet en privat leilighet i Lillestrøm til Cecilie.

– Den kan hun få tilbud om å flytte inn i etter hvert som den blir ledig, sier kommunaldirektør i Skedsmo, Arild Hammerhaug.

– Den mener dere passer for henne?

– Ja, det stemmer.

STØTTE: Etter at hun fortalte sin historie på Facebook så har fått enormt mye støtte fra hele landet. Noe hun er veldig takknemlig for. Foto: Knut Røsrud/NRK

– For dyr

Cecilie er mer skeptisk til tilbudet, sjøl om hun synes det er et steg i riktig retning.

– Det er fortsatt mye uavklart. Jeg tør ikke å håpe på for mye.

En av utfordringene er prisen. Hun får utbetalt cirka 15 000 kroner i måneden, mens leien koster 11 200 kroner.

– Jeg er avhengig av økonomisk støtte. Det kan jeg ikke søke på før jeg har leiligheten, og det er ikke sikkert at jeg får den økonomiske støtten. Da føler jeg at det blir litt vanskelig å takke ja til leilighet, sier Cecilie.

Søker

Hammerhaug i Skedsmo kommune sier de har informert henne om hvordan hun kan søke nødvendig støtte.

– Det er viktig å poengtere at vi har vært veldig opptatt av at hun skal ha et godt liv. Vi har vært nødt til å finne ut hva slags muligheter vi har til å håndtere dette. Nå ser det ut som vi har funnet en løsning, og den håper jeg virkelig går igjennom, sier Hammerhaug.

Ifølge Cecilie må det også gjøres flere endringer i leiligheten slik at den er tilpasset hennes behov. Noe hun er usikker på om utleier går med på.

Nå venter hun på at boligkonsulenten skal ta kontakt med utleieren slik at familien kan dra på visning.

– Jeg kommer til å søke på leiligheten, men hvis jeg ikke har råd til å bo der så kan jeg jo ikke få den. Jeg stiller på lik linje med alle andre som søker.