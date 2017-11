Caprino tapte striden rundt Il Tempo Gigante

– Eg er veldig glad og letta for at Hunderfossen og Aukruststiftelsen vann i Høgsterett. Dette slår endeleg fast at vi ikkje har misbrukt nokons rettigheitar, seier konsernsjef i Hunderforssen familipark, Per Arne Slapø til NRK.

Dommen frå lagmannsretten vart i dag oppheva, og gjer at Aukruststiftelsen, og ikkje Caprino Filmcenter AS, har opphavsretten på Il Tempo Gigante.

Det står også i dommen frå Høgsterett at Caprino Filmsenter må betale sakskostnader på over 1,1 millionar kroner.

Dei må óg betale Hunderfossen Familiepark AS over 300 000 kroner.

Saksøkte i 2014

Foto: Arne Sørenes / NRK

Caprino Filmesenter gjekk til søksmål mot Hunderfossen familiepark etter at dei bygde berg- og dalbana Il Tempo Extra Gigante i 2014.

Remo Caprino meinte den ligna for mykje på den kjende racerbilen Il Tempo Gigante, som faren Ivo Caprino fekk laga til filmsuksessen Flåklypa Grand Prix frå 1975.

I lagmannsretten fekk han medhald, etter å tapt sakten i tingretten.