Bygger 200 meter lang steintrapp i Rondane

Hvert år går 8.000 turister opp eller ned turstien i Bjørnhollia. Det setter spor. Det samme gjør vær og vind. Nå er vegetasjonen slitt vekk og røttene til trærne helt blottstilt.

Finn Bjormyr i SNO sier det har skjedd mye med vegetasjonen de siste fem-seks åra. Foto: Geir Olav Slåen

Vi må rett og slett restaurere naturen, sier Finn Bjormyr i Statens Naturoppsyn.

Han viser frem et tre der røttene stikker opp fra bakken i en stor radius rundt treet.

– Den vil ikke klare seg hvis den fortsetter å slite vekk vegetasjonen oppå røttene sine. Så tanken er å prøve å ta vare på mest mulig av vegetasjonen her, sier Bjormyr.

Ikke lov å plukke stein

Så nå bygger de en steintrapp i den bratte stien. Det er en stor jobb. Nasjonalparkens egne lover har forbud mot plukking av stein, så steinblokkene som skal bli til trapp må hentes andre steder.

– Steinen kommer fra samme type berggrunn som i Rondane, men denne kommer fra Vågå. Dette er Norges eldste nasjonalpark og da må vi prøve å få det mest mulig autentisk, sier Finn Bjormyr.

Sherpaer gjør jobben

Steinblokkene flys inn med helikopter, i alt 100 tonn. Helikopteret kan ta 8–900 kilo per tur, så det blir mange turer med tung last hengende under flykroppen.

Disse to sherpaene fra Nepal er hyret inn til å bygge selve steintrappa. Foto: Geir Olav Slåen

På bakken står to sherpaer fra Nepal og tar imot. De jobber for et firma i Norge og har hatt mange oppdrag i den norske fjellheimen. De kan sitt håndverk og bygger stein for stein, det som til slutt skal bli en 200 meter lang trapp.

Stein Magne Grevrusten er nasjonalparkforvalter i Rondane og Dovrefjell nasjonalpark og følger spent med på jobben. De ønsker at folk skal bruke nasjonalparken, men også at den skal bevares best mulig.

– Vi må også legge til rette og reparere skader som skjer etter menneskelig bruk, sier han.

Nasjonalparkforvalter Stein Magen Grevrusten sier de reparerer skader både for naturen og fotturistenes skyld. Foto: Geir Olav Slåen

Det ligger inne i planene deres at de skal gjøre tiltak når naturen trenger det.

– Fantastisk fin

En familie på tur kommer nedover stien mens arbeidene pågår og får æren av å være de første til å prøve den biten av steintrappa som er ferdig.

– Det var kjempefint. Fantastisk fin trapp på slutten her. Det blir veldig fint å gå på, er de helt enige om.

Les også: