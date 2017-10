Bygdefolket vil kjøpe omstridt kunstverk

I dag tidlig skred Nord-Fron kommunes ansatte til verks og fjernet det mye omtalte kunstverket som var satt opp på nedsiden av gamle E6 i sentrum av tettstedet.

I formiddag ble det imidlertid tatt et noe overraskende initiativ av enkelte beboere på Kvam.

– Dette kunstverket har absolutt satt Kvam på kartet, og det er noe med det som engasjerer. Kanskje vi kan få kunstneren til å fortsette arbeidet sitt og ferdigstille kunsten, spør Ole Kristian Rudland.

Bud er gitt

Rudland er en av eierne av Vertshuset Sinclair på Kvam, som ligger en godt steinkast sør for der kunstverket opprinnelig sto, og der kunsten til slutt kan havne.

Ifølge flere medier har nemlig ei gruppe på Kvam bestående av bedrifter og enkeltpersoner altså engasjert seg i denne saken. De ønsker å kjøpe kunsten.

SÅNN: I morgentimene i dag var Svein Inge Nordlien fra Nord-Fron kommune på Kvam. Han fjernet blant annet en møkkaspreder, en stor stein og en lang stokk som utgjorde det omstridte kunstverket i sentrum. Foto: Tor Larsen

– Det blir spennende å se. Nå er det sagt at halvparten av det lokale Kvamsbordet (stambord på Vertshuset Sinclair, red.anm.) har lagt inn et bud på kunstverket, og vil ha det satt opp igjen i Kvam. Da blir det nok en lokal kamp, forteller Ole Kristian Rudland.

– Du er åpen for å ha kunstverket utenfor Sinclair?

– Ja, det er jeg.

Mye oppmerksomhet

OPPMERKSOMHET: Ole Kristian Rudland, og flere med han, tror det kan gagne Kvam å ta vare på det omstridte kunstprosjektet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Rudland forteller at han, og mange med han, synes dette kunstprosjektet kanskje har fått ufortjent mye tyn.

Blant annet ble det hevdet at kunstverket hadde blitt til under en heidundrendes fest i flere dager til ende. Rudland forteller at det har vært hardere fester på Kvam enn det disse kunstnerne gjorde, og mener kunstverket fortsatt kunne ha stått i fred med litt mer dialog.

– Hvis kunstneren og prosjektet hadde involvert kvamværene, så tror jeg vi har så stor takhøyde og at vi er åpne for såpass mye, at dette helt sikkert kunne endt annerledes, sier Rudland.

Samtidig er det all oppmerksomheten som nå gjør at Kvam har blitt kjent og som gjør at de faktisk vil kjøpe dette kunstverket og ha det utenfor vertshuset, forteller Rudland.

– Jeg er ikke så sikker på at NRK og hele den norske pressen hadde kommet om vi hadde latt kunstverket stå og bli ferdig, så vi må vel bare takke for det!