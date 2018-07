Bygdefolket fortsatt ikke overbevist om kunstinstallasjon: – Det er lavmål

– Jeg kan jo sitere faren min, da jeg spurte hva han så i kunsten. Han sa det representerte «slit, rust og avfall,». For ham er det ingen hyllest å få dumpa avfall i nærmiljøet, sier kvamvær Arild Teigen.

Han var en av beboerne i Kvam som hadde møtt opp på dagens dialogmøte rundt det omstridte kunstverket i Kvam i Nord-Fron i Gudbrandsdalen.

NEGATIV: Arild Teigen på Kvam er en av dem som ikke har høye tanker om kunstverket. Foto: Jorun Vang / NRK

Høylytte diskusjoner

I fjor høst gikk diskusjonene høyt om kunstverket på Kvam, som er en del av prosjektet «Vegskille».

I Kvam reagerte bygdefolket sterkt på det de mente var «noe forbaska tull». Og selve kunstverket? Det besto av en trestokk, en stor stein og en gammel møkkspreder.

Det endte med at kunstverket ble tatt ned, selv om kunstner Joar Nango presiserte at verket ikke var ferdig.

KRITIKER: Tor Kolloen var en av dem som snakket høyt om hvor dårlig han likte kunsten som ble satt opp i hjembygda hans. Han ville ikke møte kunstnerne i dag. Foto: Terje Gording Hong / NRK

Skal settes opp igjen neste år

Målet med dagens møte var at kunstnerne skulle møte bygdefolket, at man sammen skulle finne ut av hva kunsten skal representere, og ikke minst at kvamværene skulle få et lokalt eierforhold til verket som skal settes opp igjen i juni 2019.

– Jeg håper at folk blir kjent med kunstneren, og at de får informasjon om kunstverket, sier møtearrangør Anne Gunn Brendstuen fra den lokale kunstgruppa «Kvam på kartet».

Gruppa jobber for dialog mellom bygda, fylkeskommunen og kunstnerne.

KUNSTNER: Joar Nango er en av kunstnerne bak Vegskille-kunsten på Kvam. Kunstverket, som opprinnelig kostet 400.000, skal settes opp igjen i juni 2019. Han mener det er framoverlent energi i prosjektet nå, selv om han oppfatter at det fortsatt murrer rundt estetikk og hvordan offentlig kunst skal se ut. Nango sier at han håper at diskusjonen framover vil foregå i rolige former. Foto: Jorun Vang / NRK

Kunstner: – Framoverlent energi

Rundt ti personer hadde møtt fram for å møte kunstnerne.

Joar Nango, som står i spissen for kunstnerne bak verket kunne fortelle om hva som er tenkt videre for prosjektet. Nango syns det var fint å møte bygdefolket.

– Det er fint å dele refleksjoner og tanker om kunsten, og å få høre hva de som bor her mener. Når vi snakker sammen er det tydelig at ingen har onde hensikter, sier han.

Har satt Kvam på kartet

Og enkelte av dem som hadde møtt opp, var positive til at kunstverket skal opp igjen.

POSITIV: Eli Sperstad Dahl mener det blir spennende å se hva som kommer ut av at kunsten skal settes opp igjen. – Det var spennende å møte kunstnerne. Men forklaringene var veldig billedlige, og litt vanskelig for oss vanlige dødelige å følge med på, ler Sperstad Dahl. Foto: Jorun Vang / NRK

– Jeg håper det kan bli noe positivt for bygda, det har jo virkelig satt Kvam på kartet, sa Eli Sperstad Dahl.

Hun sa at hun håper at potensialet kan bli utnytta, selv om hun syntes at det var vanskelig å få med seg budskapet i møtet.

Varaordfører i Nord-Fron, Anne Sletten, var også til stede på møtet i dag. Hun mener at det er et potensial i engasjementet rundt kunsten.

– Vi ønsker å få realisert prosjektet, men det må bli noe som kvamværene kan være stolte av, sier hun.

DIALOG: Varaordfører i Nord-Fron, Anne Sletten, mener det er viktig at kunsten blir noe som Kvamværene kan være stolte av. Foto: Jorun Vang / NRK

Arild Teigen på sin side håper at prosjektet blir skrinlagt.

– Det var ganske dårlig stemning her ei stund da kunstverket ble satt opp. Dette har ikke medført noe positivt for bygda. Det ble å slenge igjen noe gammelt skrot, og så reise igjen, og det er ingen tjent med. Men heldigvis ser jeg det ikke fra der jeg bor, ler han.