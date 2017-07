Bubilturistar fryktar vegpiratar

– Det har jo vore bandar som har dopa ned bubilturistar medan dei ligg å søv, seier May-Liz Buvik.

Ho og familien ligg helst på campingplassar når dei er på tur med bubilen sin. Dei har vore på tur til Sørlandet. Nå tek dei ei pause på Lillehammer, før dei reiser heim til Verdal i Nord-Trøndelag. Og dei tek alltid sine forholdsreglar.

– Vi parkerer aldri ein plass aleine og vi parkerer litt unna hovudvegen, fortel ho.

Familien er ikkje aleine om å vere engstelege. Det merkar bransjen.

Monterer alarmar for 8000 kroner

Både i Sverige og andre plassar i Europa har tjuvar pumpa narkosegass inn i bubilane, slik at dei kunne rundstele bilane uforstyrra.

– Det er ca. 90 prosent som vel slike alarmar, når dei kjøper bubil, fortel salssjef hjå Høysveen caravan i Brumunddal, Morten Engzell.

REDD GASS: Raymond Hellerud er av dei som har skaffa seg ein gassalarm som heng på kjøkenet i bubilen. Foto: Anna Kvarberg Ekre / NRK

Alarmen dei sel varslar òg om det er lekkasje av andre gassar i bubilen. Ferdig montert har den ein prislapp på 8000 kronar, utan at det ser ut til å skremme kundane.

– Dei vil føle seg trygge for ikkje å bli gassa og rana, forklarar Engzell.

Har installert gassalarm

Raymond Hellerud frå Kristiansund er på veg til Sverige med familien. Han føler seg trygg i Noreg, men seier at det er større sjansar for at noko skjer om ein bevegar seg utanfor landet.

– Når du kjem nærmare svenskegrensa og inn i Sverige har du høyrt om piratar som prøvar å rane deg, seier han.

Difor prøvar dei å ikkje overnatte ved vegen. I tillegg har dei installert gassalarmen.

– Eg har høyrt at dei spyle gass inn i bilen mens du søv, og så ranar dei bilen, forklarar Hellerud.

SØV PÅ CAMPINGPLASS: Raymond Hellerud og barna Emma Christine og Sander trivst godt på bubilferie, men tek forholdsreglar på tur. Blant anna likar dei ikkje å parkere langs vegen. Foto: Anna Kvarberg Ekre / NRK

Ikkje farleg

Ifølgje presidenten i Norsk bobilforening, Kurt Jenssen, er det ikkje så mykje gassing å vere redd for i Noreg.

– Personleg har eg ikkje høyrt at noko slik har skjedd her, seier han.

Samtidig kjenner han til tilfelle i Sør-Sverige, og han tilrår alarmen.

– Det er ein billig forsikring mot gassing.

Kommunikasjonsrådgjevar i Innlandet politidistrikt, Hanne Stine Kind, opplyser at dei ikkje kjenner til noko tilfelle der vegpiratar har gassa bubilar her, men at dei veit om tilfelle i utlandet.