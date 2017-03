Bridge skjerper lysten på matematikk

– Nå ser du at du er giver, så da er det du som begynner å melde, sier Svein Meldieseth til elevene rundt bordet.

Han er en av flere pensjonister i Rena Bridgeklubb som lærer 6. og 7.-klassinger ved Rena skole bridge to dager i uka. Eldstemann som underviser er 82 år.

Det er ikke tilfeldig at Svein og resten av gjengen i bridgeklubben legger beslag på mattefaget i mars måned.

MORSOMT: Marius Lund Moen synes bridge er morsomt. Foto: KNUT RØSRUD / NRK

– Det er veldig fint for ungene å kunne slippe å bruke kalkulator og pc på alt de skal gjøre. Her er det hoderegning som må til for å summere poeng, og følge med på hvilke kort som har gått og hvilke stikk hver enkelt skal ha.

Marius Lund Moen er elev i 6. klasse og er enig med sin nye «mattelærer».

– Vi må telle hvor mye poeng vi har, og noen ganger må vi gange og dele, plusse på og trekke fra. Det er morsomt.

Veldig positivt med bridge på timeplanen

Lærerne ved Rena skole er svært positive til at bridge har inntatt skolen.

POSITIVT: Lærer ved Rena skole, Arild Kvernmo er svært positiv til opplegget med bridgeklubben. Foto: KNUT RØSRUD / NRK

– Når du går rundt og ser her, så er det mye hoderegning. Det har med form, farge og strategitenking å gjøre. De får den pakka der, sier Arild Kvernmo.

Læreren er også positiv til å bruke de ressursene som finnes i bygda, slik bridgeklubben gjør for elevene nå.

– Det er morsom læring, og har du det morsomt så lærer du.

Trenger rekruttering

Skolebridgen har også et annet formål. For med en snittalder som nærmer seg 70 år trenger Rena Bridgeklubb sårt rekruttering.

– Elevene er veldig lærevillige, men det er en del som ikke greier å holde munnen så veldig bra, men det skal vi ta etter hvert, sier Svein Meldieseth.

Og han sikter ikke til høylytt prat i klasserommet, men at bridge er et kortspill der man skal si minst mulig.