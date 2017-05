Brannsiktet løslatt fra varetekt

– Mannen har forklart seg til politiet om at det var han som sto bak brannen i bygget og det er ingen bevis han nå kan ødelegge eller påvirke dersom han er på frifot, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Elverums-mannen i 30-åra har sittet i varetekt siden han ble pågrepet samme dag som brannen, den 11. april.

Får meldeplikt

Det var flere leiligheter og en restaurant i bygget som brant. Foto: FRODE MESKAU / NRK

Det var flere leiligheter i bygården og en restaurant i første etasje. Fem personer som bodde i huset og to som overnattet i restauranten ble reddet ut . Men mannen, som selv bodde i en av leilighetene, ble ikke funnet . Han ble etterlyst og pågrepet senere samme dag.

Han har i to politiavhør innrømmet at det var han som tente på . Nå blir han løslatt mot meldeplikt.

– Vi velger å løslate ham, men han skal møte hos politiet flere ganger i uka og ellers avstå fra kriminalitet, sier politiadvokat Klauseie. Hvis ikke blir han varetektsfengslet på nytt.

Motivet ukjent

Politiet har heller ikke funnet grunn til å holde mannen i varetekt av hensyn til allmennheten.

– Vurderingen bak det, er at denne saken er en isolert hendelse og det er ikke grunn til å tro at det vil være hjemmel for å fengsle ham på den bestemmelsen, sier Klauseie.

Brannen startet tidlig om morgenen den 11. april, mens folk fortsatt sov. Men ingen ble alvorlig skadet. Foto: Trond Ivan Hagen

Politiet kan foreløpig ikke si hva mannen har forklart om motivet for å tenne på bygården. Selv om han nå blir løslatt betyr ikke det at saken er ferdig etterforsket.

– Det er en mengde branntekniske undersøkelser som skal pågå, i regi av både Kripos og sakkyndige. Men mannen vil ikke kunne påvirke hva politiet eller de sakkyndige konkluderer med, sier Klauseie.