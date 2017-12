Brannbiler kom ikke fram

Brannbilene som rykket ut for å slokke brannen i en enebolig i Tandeskogen i Ringsaker kom ikke fram fordi det var for glatt og bratt. De står 200 meter fra boligen som er i full fyr, og det rulles nå ut slanger for å starte slokkingen. Personen som var i huset da det begynte å brenne er ute av boligen.