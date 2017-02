Fakkeltog for vern

Omlag 80 personer deltok i et fakkeltog for å verne elva Vinda i Øystre Slidre fredag kveld. Aksjonen Vern Vinda vil vise hvor stor betydning elva har. De går derfor i mot utbygging av elva. Over 1000 personar har skrevet under på et opprop om å verne Vinda.