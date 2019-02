Brannvesenet fikk melding om brannen på sagbruket like etter klokka sju i dag tidlig, og det ble satt i gang et omfattende slukningsarbeid.

FLOM: Runar Pettersen er direktør i Moelven Trysil, som ble rammet av flom i 1995, 2014, 2016, og senest i 2017. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Dette er jo det verste som kan skje. Det er dette vi frykter mest på et sagbruk, sier direktør i Moelven Trysil, Runar Pettersen.

Sagbruket har flere ganger vært rammet av flom. Senest i 2017. I fjor fikk bedriften bygd flomvoll, slik at det ikke skulle skje igjen.

– Det ser ikke ut som det er noen ende på dette her. Jeg takker meg heller til flom enn til brann. En brann kan utvikle seg mye mer dramatisk enn en flom, sier Pettersen.

MYE VANN: Etter at det sto vann til langt opp på veggene i Moelven Trysil i 2017 fikk bedriften bygd flomvoll. I dag begynte det å brenne. Foto: Jørn Nordli / NRK

Blusset opp igjen

Brannen startet i et tørkekammer, som blir brukt til å tørke materialer. Tørkekammeret er et frittstående bygg inne på industriområdet til sagbruket.

Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men etterslukningsarbeidet gjør at det er mye røyk i området. Derfor anbefaler politiet folk i Trysil sentrum om å holde vinduer og dører stengt.

Ifølge brannvesenet er det fortsatt en sjanse for at brannen blusser opp igjen, og det var nettopp det som skjedde like etter klokka halv ti.

– Det siste vi har fått melding om nå er at det som tidligere bare var stor røykutvikling har nå blusset opp igjen. Det er åpne flammer nå, sa Sissel Svarstad i politiet i Innlandet.

Brannen har foreløpig ikke spredd seg til andre bygninger, fortalte Svarstad.

– Vi har heller ikke evakuert arbeidsfolk i omliggende bygg, men store brannstyrker er på stedet, og jobber med å slukke brannen, sa hun.

Vaktleder ved 110-sentralen, Arve Heimdal sier det ble kalt inn innsatsstyrker fra både Elverum og Åmot i slukningsarbeidet.

– I tillegg får vi liftassistanse fra Hamar og en skumbil fra Engerdal, så det er satt inn bra med ressurser. Men dette er nok et tidkrevende slukningsarbeid som vil pågå en stund utover formiddagen, sier han.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Stort sagbruk

Moelven Trysil AS har rundt 50 ansatte. Direktør, Runar Pettersen var på jobb da brannen starta.

Han sier det er for tidlig å si om brannen vil bety permitteringer. Han vet heller ikke hvor store verdier som er gått tapt.