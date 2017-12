7 år for seksuelle overgrep

En 38-åring fra Vestoppland er dømt til fengsel i 7 år for seksuelle overgrep mot filippinske jenter over internett. Han ble avslørt av FBI. Han betalte for å se overgrep live på nett. Det dreier seg om overgrep mot åtte jenter i alderen 7 til 8 år.