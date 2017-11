Brann i Moelv etter eksplosjon

Nødetatene har rykket ut til brann etter en eksplosjon i et bygg i Moelv sentrum Årsaken til brannen skal ifølge politiet være kraftig eksplosjon i ei frityrgryte. To personer var tilstede da det eksploderte. En er sendt til legevakta for sjekk, den andre behandles av lege på stedet.