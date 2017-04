Ikke konkludert etter dødsfall

Politiet har ennå ikke konkludert med hva som var dødsårsaken etter at en kvinne ble funnet død utenfor sin egen bolig i Gjøvik den 12.mars i år. Det skriver OA. Kvinnen hadde omfattende skader i hode og rygg. Politiets teori har vært at skadene kan skyldes et fall, men vil avvente resultatet av laboratorieundersøkelsene før de konkluderer.