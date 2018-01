– Da vi kom frem var det et helt overtent garasjebygg. Vi forsøkte å berge nabobygget med flere hundre griser, forteller Per Ivar Bekk, brannsjef i Glomma brannvesen og IKS.

Sammen med 20 personer fra brannvesenet klarte han torsdag morgen å redde 800 griser da det begynte å brenne kraftig i nabobygget.

De første mannskapene på stedet visste at det befant seg griser på stedet og startet umiddelbart arbeid for å hindre spredning.

– Vinden førte røyken vekk fra grisehuset og strømmen gikk da brannen startet, dermed kom det heller ikke inn røyk inn i grisehuset, forteller Bekk.

Hadde ikke kontroll

– Det var like etter klokka seks at vi fikk melding om brann i et stort uthus på en gård på vestsiden av Glomma i Brandval i Kongsvinger kommune, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt.

SKUMLAGT: Brannvesenet valgte å skumlegge grisehuset for å hindre at brannen skulle spre seg fra garasjen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Nødetatene fryktet lenge spredning til et grisehus i nærheten av garasjen, men etter å ha skumlagt huset, var det ikke lenger spredningsfare.

– Det var eksplosjonsfare og med sveisegass må vi ha en sikkerhetsradius på 300 meter. Vi kunne ikke stå å se på at det brant ned så vi gjemte oss bak biler andre ting for å beskytte oss.

Garasjen inneholdt fire traktorer, en bil, en bobil og noen hengere. Det oppbevares også sveisegassbeholdere i garasjen som skaper utfordringer for brannvesenet.