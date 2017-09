Brakvalg for Senterpartiet

– Først og fremst er jeg glad for at vi har gjort det beste valget på 25 år for Senterpartiet, sier førstekandidat for Oppland Senterparti, Ivar Odnes.

Han kan konstatere at partiet nå er dobbelt så store som de har vært i mange fylker, men det holder likevel ikke til å komme i regjering.

– Vi lykkes ikke med det andre delmålet, å få skiftet ut regjeringen, sier Odnes.

Trygve Slagsvold Vedum: – Vi er valgets vinnere

Partiet har gått frem ni prosentpoeng i Oppland og 12,1 prosentpoeng i Hedmark. Odnes får høyst trolig selskap av Marit Knutsdatter Strand på Opplands-benken og Emilie Enger Mehl på Hedmarks-benken.

– At vi nå blir to fra Senterpartiet i Oppland er helt fantastisk. Det er Senterpartiet som står for fornyelse på Opplands-benken. Det er utrolig sunt å få inn nye krefter der, sier Odnes.

– Dette er en lagseier

– Jeg tenker så vidt på arbeidsoppgavene, regjering, storting, komiteer. Nå handler det om å faktisk sette politikken ut i livet, sier Marit Knutsdatter Strand.

Hun kan belage seg på fire år i Oslo etter mandagens valg.

–Trodde du på dette før i dag?

– Det handler om å være ambisiøs og ville det. Samtidig må man jobbe beinhardt og det har gitt resultater. Dette er en lagseier uten tvil.

– Jeg tror alle nye kandidater er et friskt pust. Her kommer jeg inn ved å surfe på bølgen, sier Strand.

Partioppslutning i Oppland Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,2 % opptalt R Rødt 1,6 + 0,9 SV Sosialistisk Venstreparti 4,6 + 1,6 AP Arbeiderpartiet 35,2 −5,8 SP Senterpartiet 21,2 + 9,0 MDG Miljøpartiet De Grønne 2,3 −0,1 KRF Kristelig Folkeparti 2,1 −1,1 V Venstre 2,5 −1,4 H Høyre 16,8 −2,4 FRP Fremskrittspartiet 12,3 −0,4 ANDRE Andre 1,4 + 0,1

– Må bruke den posisjonen vi har fått

– Det er helt utrolig at etter så mange tusen stemmer, er det noen få hundre som avgjør valget, sier Emilie Enger Mehl.

Også hun får plass på Stortinget. Selv om 25-åringen er glad for partiets økte oppslutning, er det en delt glede at regjeringsplass er utelukket.

– Vi må bruke den posisjonen vi har fått til å jobbe for så stort oppslutning som vi kan i de sakene vi er opptatt av, sier hun.

FORNØYD: Mehl er fornøyd med valgresultatene. Foto: Anne Kari Løberg / NRK