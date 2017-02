Bråk i natt

En mann i Trysil er anmeldt for bruk av narkotika. I Hamar kom to menn i klammeri med dørvakt på et utested, begge er anmeldt for bruk og besittelse av narkotika. Og i Elverum lagde en beruset mann bråk på utested. Mannen bet og sparket politibetjent under innbringelsen, saken er anmeldt.