Johnsen er blitt pekt ut som sentral i et komplott for å bli kvitt Hans Kristian Arnkværn fra stortingslista til Hedmark Frp og at han driver med ryktespredning og bakvaskelser. Arnkværn ble ekskludert fra partiet på livstid etter angivelig voldsbruk på et styremøte i Ringsaker Frp der nettopp nominasjonen til Stortinget var tema. I ettertid har Arnkværn saksøkt fylkesleder Johan Aas for ærekrenkelser etter uttalelser om at Arnkværn tyr til vold.

Må vitne

TIL SAK: Hans Kristian Arnkværn (til venstre) har saksøkt fylkeslederen i Hedmark Frp for ærekrenkelse. Her med advokat Per Danielsen Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Hedmark Frp har ikke ønsket at Johnsen skulle vitne fordi de mener han ikke kan tilføre saken noe. Han var verken på det aktuelle styremøtet eller til stede under behandlinga av eksklusjonssaken. Hedmark Frp og deres advokat har avvist påstanden som komplott fullstendig. Arnkværn og hans advokat Per Danielsen mener derimot at Johnsen er en helt sentral arkitekt bak eksklusjonen.

Under rettssakens første dag kom det også fram at Johnsen hevder at Arnkværn hadde vært fysisk og aggressiv mot ham på en festival.

Styremedlem i Hedmark Frp, Morten Kolbjørnsen sa at han ikke trodde på Johnsens versjon av denne saken. Han fortalte at en annen involvert hadde en helt annen versjon av det som skjedde enn det Johnsen hevdet, og at han trodde på denne versjonen.

Rådgiver Knut Gunnar Larsen for Frp sentralt bekreftet i retten at denne saken aldri ble behandlet i partiets organer.

Dommeren vil høre Johnsen forklare seg. Partene fortsatte onsdag å krangle om han kan vitne på telefon eller må møte i retten. Dommeren bestemte at Johnsen kan vitne på telefon.

Ryktespredning

Kolbjørnsen beskrev i retten et Hedmark Frp som drev lite med politikk og at det var klikkdannelser hvor en blir definert på den ene eller andre siden. Han beskrev også baksnakking og ryktespredning for å sverte folk. Sjøl følte han seg uglesett og utilpass fordi han ikke ville velge noen side og at han neppe hadde fått noen fremtredende posisjon i partiet om han ønsket det.

– Store samarbeidsproblemer

Nåværende nestleder og tidligere leder i Ringsaker Frp, Lars Senstad beskrev store samarbeidsproblemer innad i partiet mens Arnkværn var gruppeleder i kommunestyret.

– Han var egenrådig og det var mange soloutspill, sa Senstad.

Han beskrev det skjebnesvangre styremøtet slik: – Synd og skammelig både for partiet og velgerne.

Fylkesstyremedlem Helle Jordbræk var til stede på møtet. Hun beskrev det som sjokkerende og skremmende. Det var også hun som meldte fra om hendelsen til fylkesleder Johan Aas og mener det er dekning for uttalelsene til fylkesleder Johan Aas om at Arnkværn tyr til vold. Dette er Aas saksøkt for. Hun kjenner seg ikke igjen i at det er noen ukultur i Hedmark Frp.

Tor Andre Johnsen har sagt til NRK at han ikke kan kommentere en pågående sak.