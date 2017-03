Bra lokal innsats under ski-NM

Lillehammer ble nummer 2 i lagsprinten for herrer under NM på ski på Gålå. Vegard Bjerkrheim Nilsen og Håvard Solås Taugbøl (bildet) gikk for Lillehammer. I dameklassen ble Lillehammer nummer fem og Øystre Slidre nummer seks.