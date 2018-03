Bortvist fra Listhaug-markering etter å ha vist nazihilsen

De to parolene for støttedemonstrasjonen for Sylvi Listhaug søndag ettermiddag var «spade for spade» og «i solidaritet med Sylvi».

Men demonstrasjonen gikk ikke helt etter planen – en mann ble bortvist av politiet etter å ha vist nazihilsen, som VG først meldte.

– En mann i 60-årene ble bortvist fra Oslo sentrum etter å ha vist nazi-hilsenen til Blitz, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NRK.

Han forteller at det etter hvert dukket opp noen demonstranter fra Blitz-miljøet, og at mannens hilsen var rettet mot motdemonstrantene som hadde møtt frem foran Stortinget.

En person fikk dessuten et illebefinnende under demonstrasjonen, og måtte kjøres med ambulanse til sykehus.

– Tar total avstand fra det

Det er Ruth Marie Vaagø (54) fra Valdres som har tatt initiativ til støttemarkeringen for justisministeren. Vaagø var andrekandidat for det innvandringskritiske partiet Demokratene i Oppland ved forrige valg. Hun fikk ikke selv med seg nazi-hilsenen, men syns det er leit at noe slikt kunne skje.

– Dette tar jeg total avstand fra. Vi har hatt et tydelig standpunkt på at høyreekstreme miljøer ikke skulle møte opp på dette, som skulle være en fredelig markering, sier hun til NRK.

Vaagø benyttet sin tid på talerstolen til å forsvare justisministeren.

– Sylvi Listhaug er utsatt for et komplott fra sine politiske motstandere og det ser ut til at de vil fjerne henne fra politikken, innledet initiativtaker Vaagø talen sin med.

Og hun fulgte opp:

– Hvorfor er det sånn? Kan det være fordi hun snakker et språk som alle forstår? Fordi hun vil at alle i Norge skal føle seg trygge? Kan det være fordi hun ser ytringsfriheten er truet?

Hun benyttet anledningen til å takke alle de fremmøtte, for at de kom og viste støtte til «vår kjære Sylvi Listhaug». Og hun avsluttet sin tale kontant med:

– Sylvi skal være vår justis-, beredskaps- og innvandringsminister. Vi deler de verdiene hun står for. Vi støtter Sylvi Listhaug.

Se intervju med initiativtaker Ruth Marie Vågøe etter hun hadde holdt talen sin her. Intervjuet ble gjort før NRK var kjent med at en person ble bortvist fra demonstrasjonen:

STØTTESPILLER: Ruth Marie Vågøe har medlidenhet for Sylvi Listhaug, og mener hun blir behandlet på en uforskammet måte av sine politiske motstandere. Derfor arrangerte hun en støttemarkering søndag. Du trenger javascript for å se video. STØTTESPILLER: Ruth Marie Vågøe har medlidenhet for Sylvi Listhaug, og mener hun blir behandlet på en uforskammet måte av sine politiske motstandere. Derfor arrangerte hun en støttemarkering søndag.

Bidro til blomsterhav

Vågøe var også en av hovedbidragsyterne til det store blomsterhavet for justisministeren, med oppfordringer og stor spredning via sosiale medier. Spredningen nådde også høyreradikale miljøer.

Vågøe ble i går utfordret av NRK på om hun kan forstå noe av kritikken mot Listhaug, med koblingen til 22. juli og at hun ventet lenge med å beklage uttalelsene sine. Da svarte hun:

– Jeg syns det er vanskelig å svare på. Ja, vi har hatt en forferdelig terroraksjon i Norge, men vi vil jo heller ikke ha flere, for å si det sånn. Vi vil ikke ha terrorister i Norge. Så jeg støtter det hun står for 100 prosent.

Motdemonstranter: – Ingen nazister i våre gater

Det var også motdemonstranter foran Stortinget søndag, riktignok i et betydelig mindretall, med plakater.

På en av dem sto det «hvorfor støtte en dårlig politiker som nekter åpenhet i media?», på en annen «kan ikke alle bare hate Sylvi Listhaug?»

Slagordet de ropte var først og fremst «ingen nazister i våre gater». Men de fikk altså en nazi-hilsen rettet mot seg.

MOTDEMONSTRANTER: De var få, men tydelige på sitt standpunkt, motdemonstrantene under søndagens markering. Foto: Kaspar Fuglesang / NRK

Mistillitsforslag behandles tirsdag

Det var et Facebook-innlegg som utløste stormen rundt Sylvi Listhaug.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.» skrev Listhaug i innlegget.

Torsdag måtte hun beklage fra Stortingets talerstol, men Rødts mistillitsforslag mot henne har støtte fra både Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug skal behandles i Stortinget tirsdag.

Det er Kristelig Folkeparti sitt standpunkt som vil avgjøre om Sylvi Listhaug må gå av som justisminister.

Ifølge kilder nær Høyre vil det også kunne føre til at hele regjeringen går av.