Bortføringssak i retten

Skuffet over brukollaps-henleggelse

Det er skuffende at brukollapsen på Sjoa er henlagt. Det sier Arild Båtberget. I fjor ble han skadd og tømmerbilen hans totalvrak etter at den nybygde brua over E6 knakk sammen. I går ble det klart at statsadvokaten har henlagt saken.