Børresen tar et år til i Elverum

Elverum håndballs strekspiller Aleksander Børresen tar et år til i topphåndballen. 31 åringen la egentlig opp i mai etter ti år som Elverum-spiller. Kombinasjonen med at klubben trengte en strekspiller og at forholdene ble lagt til rette, både jobb og familiemessige, gjorde at han satser på nok en sesong, melder Østlendingen.