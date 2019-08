– Jeg skulle eie bilen min, ha kaffekoppen og solbrillene i en fullt møblert egen bil. Først tenkte jeg at dette med bildeling ikke var noe for meg, men jeg ser jo nå at det har store fordeler, sier Geir Bjørke.

Bjørke har nylig flyttet inn i et nybygg på Lillehammer, som er ett av to borettslag i Norge med tilbud om elbil-utleie kombinert med bosted. I kjelleren i bygningen står en elbil klar til leie, når man måtte ønske det.

62-åringen tror spesielt at hans generasjon må tenke annerledes, og innrømmer at han har måttet omstille seg for å dele istedenfor å eie.

– Vi bruker bilen kanskje to til fire prosent av årets timer. Da burde man kunne dele en så stor ressurs som en bil er, sier Bjørke.

BEHOVET FOR BIL ENDRES: Bjørke sier at behovet for bil endra seg, ved at han og kona flytta til sentrum av Lillehammer. Dermed var elbil-tilbudet borettslaget hadde, midt i blinken. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kan erstatte bil nummer to

Forsker ved Transportøkonomisk Institutt, Vibeke Nenseth, kan fortelle at nærmere 50 prosent av norske husholdninger har to biler. Delebilen kan erstatte bil nummer to for veldig mange, tror hun. Hun er sikker på at flere boligutbyggere vil tenke på grønn mobilitet, som borettslaget på Lillehammer.

VOKSENDE TREND: En tredjedel av Norges befolkning vet ikke hva bildeling er, noe som overrasker forsker Vibeke Nenseth. Hun mener at både myndighetene og bildelingsfirmaene, har en oppgave med å forklare at dette er en voksende og kommende trend. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Bildeling egner seg først og fremst for de av oss som trenger en bil av og til, mener Nenseth.

– Hvis man har en elbil til leie i en parkeringskjeller, så er det jo klart at den egner seg til det man ellers ville brukt bil nummer to til, sier Nenseth.

Eksempler på dette kan være å kjøre til butikken for å handle noe du har glemt, hente barn som er på besøk hos venner, eller en impulstur til treningssenteret.

– To av tre reiser vi har i dag er rutinereiser. Men den siste tredjedelen er «åj, nå trenger jeg en bil»-reiser. Det er dette delebiler egner seg til, sier hun.

En privatbil står i gjennomsnitt i ro 23,5 timer av døgnet. Delebilen kan erstatte ti av disse bilene, forteller forskeren.

Stiller med elbil i kjelleren

Eieren av nybygget på Lillehammer, Kristoffer Ringerud, sier at målet er å spare store bilutgifter samtidig som man tar vare på miljøet. Det er samarbeidspartner Berthel O. Steen, som stiller med elbilen til utleie i kjelleren.

FREMOVERLENT: Kristoffer Ringerud tror mange av beboerne i Lillehammer Tårn har tatt med i betraktning at de kan benytte elbil-leie, da de flyttet inn. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I boligkomplekset er det 29 leiligheter, med 40 parkeringsplasser. I første omgang vil de se på responsen fra beboerne, før de utvider med flere elbiler.

– Vi hadde lyst til å se om vi fikk gjennomslag for om folk var åpne for å ikke eie absolutt alt de skulle bruke, sier, Ringerud.

– De fleste vil ikke ha egen bil i framtida

Biloperatøren som har solgt biler i over hundre år, tar nå høyde for å dele biler istedenfor å selge. Ifølge bilbransjen er det også langt flere borettslag som er interesserte i trenden.

TRANSPORTREVOLUSJON: Munkelien tror vi kommer til å kjøre like mye bil i fremtiden, men at vi kommer til å bli mer bevisste når det kommer til hva bilen skal brukes til. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– De fleste kommer ikke til å ha egen bil i framtiden, den blir delt av mange, sier leder for bærekraftig mobilitet i Berthel O. Steen, Erik Munkelien.