Bønder satser på fiskeoppdrett

Fylkesrådet i Hedmark har godkjent det første anlegget for landbasert oppdrett av røye. 20 bønder fra nord i Østerdalen til Våler i sør vil satse på oppdrettsfisk. På sikt håper initiativtakerne at fiskeoppdrett skal bli like stort som skogbruk.