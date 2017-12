Bonden fra Østerdalen vant Farmen

Før var Ap-politikeren fra Rendalen mest kjent utenfor Hedmark for å snakke høyt og mye mot rovdyra som bor i skogen rundt gården i Østerdalen. Men i løpet av høsten har over 500.000 TV-seere sett ham kjempe for å vinne kampen om tilværelsen i Farmen på TV2.

– Jeg har sett på hele oppholdet som en stige og jeg har tatt ett og ett trinn til jeg til slutt sto på toppen, sier Sveen og smiler.

Snedig taktikk

Halvor Sveen ble plukket ut blant 9000 søkere. 13 ble valgt ut og Halvor la opp en fra snedig taktikk fra første stund.

– Jeg hadde ingen allianser, stolte bare på meg sjøl. Også var jeg sparsom med å vise fram hva jeg kan. For eksempel ba jeg alltid om hjelp til saging. Det var jo ingen grunn til at de andre skulle vite at jeg var god til det, sier han og gliser.

Men det er et sprang fra å drive gård med sin egen bror, til å drive gård med 13 ukjente.

– Jeg har lært meg å svelge mange kameler, men jeg ble skikkelig sint tre ganger – og det hadde de godt av, sier han.

For mange seere husker nok både da han mente at noen hadde tissa i senga hans, og at noen stjal egg fra hønene gården og spiste dem selv.

Det beste med oppholdet var at jeg gikk ned 18 kilo. Halvor Sveen

Rødt tørkle etter bestemor

Gjennom hele serien har Sveen gått med et rødt tørkle rundt halsen. Det har han etter bestemora. Sammen med mannen kjøpte hun en skogteig i Rendalen. Den rydda de og etterhvert ble det til gården som Halvor og broren Magnar driver sammen i dag.

– Jeg var gromgutten hennes. Så jeg vet at ho sitt oppi der og er jævlig fornøyd, sier han.

Det ble også en følelsesladet seier for Sveen. Han møtte «erkerivalen» Eunike Hoksrød i en tøff kamp om seieren, som han dro i land på den siste av ti oppgaver da han gjettet seg fram til at potet er mer næringsrikt enn kålrot.

River huset på gården

Vinneren av Farmen får både bil og hytte. Hytta blir den nye boligen til Sveen, for han skal rive det gamle huset på gården. Hybridbilen er han mer usikker på om han beholder.

– Det blir spennende å se om det funker med hybrid i Østerdalen, sier han og ler.

Likevel er det ikke det materielle som har vært det viktigste for Farmen-vinneren.

– Nei, det har ingen betydning, men det er moro å komme fra enkle kår og klare det, sier han.