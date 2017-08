Bonde stanget i hjel av okse

Litt etter klokka 10 tirsdag formiddag fikk politiet melding om at en mann var funnet død på et jorde på Drevsjø.

– Han ble funnet av familiemedlemmer på gården, sier lensmannen i Engerdal, Lasse Kalvø.

En lege kom raskt til stedet og konstaterte at gårdbrukeren var død. Politiet kom også til, og har undersøkt hendelsen og spor på stedet.

– Det som har skjedd, ut i fra skadene på mannen og spor på stedet, er at han har blitt stanget i hjel av en okse, sier lensmann Kalvø.

Ingen vitner til ulykken

Den erfarne gårdbrukeren arbeidet på jordet og var alene da ulykken skjedde. Det var ingen vitner til hendelsen, som skjedde en gang mellom klokka 09 og 10 tirsdag morgen. Det er uklart om det var flere dyr enn oksen på jordet.

– Det er ingenting som tyder på noe slurv fra gårdbrukerens side. Her tyder alt på at han har vært uheldig og at det var en tragisk ulykke, sier lensmann Lasse Kalvø.

Politiet undersøker nå omstendighetene rundt ulykken og Arbeidstilsynet er varslet.

Familien til gårdbrukeren blir ivaretatt, sier lensmannen.