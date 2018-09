Bonde i retten for å ha ødelagt fuglereir ingen har sett

Skramstad leier et større område av Forsvaret som han dyrker gras på. Området brukes av fallskjermhoppere og bonden må holde graset nede.

I juni i fjor kom en hobbyornitolog og fugleentusiast forbi og reagerte kraftig på at det ble kjørt traktor på enga. Han mente det hekket fugl i området, og da arbeidet ikke ble stanset anmeldte han bonden.

Det endte med en bot på 15.000 kroner. Den nektet Skramstad å godta og dermed endte saken i retten.

– Jeg skal ikke ha på mitt rulleblad at jeg har begått miljøkriminalitet, sier han.

Håpløst å drive som bonde

– Jeg synes det er helt absurd. Jeg trodde ikke mine egne øyne og ører. Det er helt greit at folk har sine meninger, men når politiet tar ut tiltale så skjønner jeg ingenting, sier Tormod Enok Skramstad.

Han mener det blir håpløst å drive som bonde i Norge dersom han blir dømt.

– Enhver liksom-biolog kan melde hvem som helst for hva som helst. Da har vi et problem, ikke minst i skogbruket, sier Skramstad.

Aktor Henning Klauseie sier alle har en aktsomhetsplikt. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Det er ikke politiadvokat Henning Klauseie enig i.

– Det er en fullstendig oppkonstruert forklaring. Det er en aktsomhetsplikt etter Naturmangfoldloven også for landbruksvirksomhet. Hvis man med relativt enkle grep kan ta hensyn til miljøet man driver i, så er ikke det noe som gjør det umulig å være bonde, sier Klauseie.

Han viser til at det for eksempel tas hensyn til rådyrkalver som ligger i åkeren, og han mener det er grunnlag for å domfelle bonden

– Vi har forklaring fra et vitne som er svært godt kjent i området. Han forklarer at han så hekkende fugl og at fuglelivet har vært sterkt redusert i ettertid, sier Klauseie.

Enga som Tormod Enok Skramstad forvalter for forsvaret er 800 mål stor. Foto: Mette Finborud Børresen

Men det finnes altså ikke bevis for at det var noen fuglereir i enga. Det er aldri funnet, eller sett rester av fuglereir.

I retten vitnet blant annet en biolog fra Forsvarsbygg som ikke hadde sett noen reir i området. Det samme gjaldt bonden sjøl, hans far og den ansvarlige for fallskjermhopp-området i Forsvaret.

Mener politiet er på jordet

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas Eng, synes saken er merkelig og sier det blir veldig vanskelig for jordbruket hvis man kan bli tiltalt for miljøkriminalitet for å gjøre den jobben man må gjøre på jordet.

Og enda større blir konsekvensene dersom bonden blir dømt.

– Da står vi jo nesten uten rettssikkerhet; hvis det på indisier eller påstand skal kunne dømmes i en sånn sak. Da ligner det på en Kafka-prosess, etter mitt skjønn, sier Erling Aas Eng.

Advokat Jostein Løken som forsvarer Skramstad, sier bonden ikke har gjort noe galt. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Bondens forsvarer, advokat Jostein Løken, mener politiet er på jordet i denne saken.

– Skramstad har åpenbart ikke brutt naturmangfoldloven. Han har ikke påført noen skade, sier Løken.

Aktor la ned påstand om en bot på 18.000 kroner da saken gikk i Sør-Østerdal tingrett. Dom er ventet om en uke.