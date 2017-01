Marte på 6. plass

Marte Høie Gjefsen fra Lillehammer ble nummer seks i søndagens verdenscuprenn i skicross etter at hun var nest best i B-finalen i italienske Watles. Som eneste norske deltaker i Watles, kom hun til B-finalen for andre dag på rad etter å ha vært for svak i semifinalen til å kunne kjempe om seieren.