Bodde i huset – har erkjent at han tente på

– Den siktede er avhørt to ganger. I begge avhørene har siktede erkjent at hann tente på brannen, sier krimsjef Roger Næss i Elverum.

Sju personer ble evakuert i brannen i et bygg i sentrum av Elverum 11. april. I bygget var det en restaurant og seks leiligheter. Fem beboere og to personer som overnattet i restauranten ble raskt gjort rede for. Men den sjette beboeren fant politiet ikke med en gang.

Politiet etterlyste samme dag en blå Volvo 850 med gullfelger i forbindelse med brannen. Bilen ble observert på stedet kort tid før politiet ble varslet om brannen i 05-tiden.

Og samme ettermiddag ble en mann i 30 åra, den sjette beboeren, pågrepet og etter hvert varetektsfengslet.

Politiet sier ikke noe om hvorfor

SNART FERDIG: Krimsjef i Elverum Roger Næss er snart ferdig med etterforskningen. Foto: NRK

Mannen har også fortelt mer i detalj om hvor han tente på og hvordan, men politiet vil ikke si ne om dette nå.

– Har han sagt hvorfor han tente på?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Næss.

Bygningen ble totalskadet i brannen.

Ikke ferdig med saken

Den siktede elverumsmannen ble fengslet med en gang på grunn av helsetilstanden sin. Han sitter nå i varetekt, foreløpig fram til onsdag. Innen den tid vil politiet vurdere behovet for ytterligere fengsling.

Krimsjef Roger Næss sier mannens helsetilstand har bedret seg.

Etterforskningen er nesten ferdig, men ennå venter politiet på sakkyndig vurdering av den siktede, og på en vurdering om hva utfallet av brannen kunne ha blitt.