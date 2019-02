Blir nektet å rive byggene «alle» synes er stygge

– Jeg tror vi kan si at vi får henvendelser nesten daglig. Hensynet mellom byutvikling og bevaring i de eldre, historiske byene er en stor utfordring.

Det sier Leidulf Mydland, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, på spørsmål om de ofte stilles overfor problemstillinger hvor noen vil rive gamle bygg for å bygge nytt.

BRANN: Elverum ble bombet sønder og sammen av tyskerne under 2. verdenskrig. Over 30 mennesker døde. Foto: NRK

11. april i 1940 bombet tyskerne sentrum i Elverum sønder og sammen, etter at regjeringen og kongefamilien flyktet til byen for å komme unna nazistene.

Etter bombenes fall lå det gamle, vakre Elverum sentrum i ruiner, og det måtte for handelens skyld bygges nytt. Og det ble bygd "fort og gæli", uten for mye tanke på estetikk.

Nå mener flere at disse byggene er så stygge at de er med på å ødelegge for byutviklingen i Elverum. Kommunen har også vedtatt at byggene kan rives, men Riksantikvaren har satt ned foten.

Mener byggene dreper byutviklingen

REAGERER: Tore Søsveen, i Sentrumsforeningen i Elverum, mener byggene er drepende for utviklingen av byen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Vi tenker at det er drepende for bysentrum og utviklingen av et bysentrum, sier Tore Søsveen, som er leder av sentrumsforeningen i Elverum.

Han reagerer på at riksantivaren motsetter seg riving av byggene.

– Dette her vil vel være å ødelegge fremtiden mer enn å bevare historie. Jeg kan ikke se at det er noen sterke argumenter for å bevare disse byggene, sånn rent arkitektonisk eller historiemessig, forteller Søsveen.

Gårdeierne vil rive byggene

GÅRDEIER: Per Olai Stømner er en av to som eier de omtalte byggene i Elverum. Stømner vil rive bygget og bygge nytt. Foto: Skjermdump / NRK

Per Olai Stømner og Marving Pedersen eier de omstridte bygningene i sentrum av Elverum. De to er klare på at de mener byggene må rives og at det må bygges nytt for å kunne utvikle bysentrum.

– Den rekka her mener vi ikke har livets rett i det hele tatt. Det er feilkonstruert i forhold til hvordan vi vil ha det i dag, sier Stømner til NRK.

GAMMELT: Dette ble bygd av nød i 1940, og flere mener det ikke bør være en del av framtiden. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Pedersen forteller at siden 2007 har flere av forretningene som har startet opp i byggene, forsvunnet, og ett av lokalene står i dag tomt.

– Elverum vil gjerne fremstå som en by og et litt moderne sted å være, og dette er ikke noe vi kan vise fram til folk som kommer og si at vi er stolte over. Vi vil at dette skal forsvinne herfra, og at vi kan bygge et moderne og flott sted

Riksantikvaren mener historien må ivaretas

RIKSANTIKVAR: Leidulf Mydland, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, mener det er viktig å bevare byggene i Elverum. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Riksantikvar Mydland er enig i at byggene ikke er estetisk vakre, men han mener likevel byggene forteller en såpass viktig historie om nasjonal politikk at de ikke kan rives.

– For Riksantikvaren er det viktig at denne historien ivaretas også i bygningsmiljøet i Elverum, og vi tror dette er viktig historiefortelling også for fremtiden, forteller Mydland.

Mydland sier at å ta vare på kulturminner ikke handler om å ta vare på det pene og vakre, men at det handler om å ta vare på de viktige historiene.

–Riksantikvaren lagde i 2017 en viktig bystrategi, hvor vi peker litt på hvordan vi skal håndtere hensynet til byutvikling og bybevaring.

I Elverum er de som eier og de som bestemmer, politikerne, hoderystende uenige med vernemyndigheten. Og de har ikke gitt opp å påvirke Riksantikvaren.

– Nå skal vi ha en prat med ham og forklare hvordan dette er. Det er ikke noe gjenoppbyggingsprosjekt, men et nybygg etter krigen. Det har ikke noe med krigens dager å gjøre, mener gårdeier Stømner.