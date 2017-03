Sjalusi bak knivstikking

Knivstikkingen i Moelv før jul i fjor skal ha bakgrunn i sjalusi, skriver HA. Det var 8. desember at ei kvinne ble angrepet av en mann med kniv i Moelv sentrum. Mannen som sitter varetektsfengslet for knivstikkingen skal ha ment at de to hadde et forhold. Det mente ikke kvinna.