Ble truffet av hagl fra vådeskudd

En mann ble kjørt til sjukehus med lettere skader etter at han ble truffet av hagl fra et vådeskudd under fuglejakt i Tynset lørdag. Ifølge Østlendingen ble mannen kjørt i ambulanse til sjukehuset i Tynset, før han ble transportert til St. Olavs Hospital i Trondheim.